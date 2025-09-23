【實惠】颱風快閃優惠 網店額外9折

Pricerite實惠推出颱風快閃優惠，網店買傢俬、家品、家電、寵物用品等可享額外9折，購物時只要登入Pricerite實惠帳戶，將心水貨品加入購物車，結賬時輸入優惠碼【TYPHOON】即可享額外9折！新登記會員首次用Pricerite實惠APP購物，滿$399再減$80！網店優惠會在信號取消2小時結束，且不適用於食品、個人衛生及消毒用品及折實價產品 (包括本週激賞、快閃激賞、震撼價)。

日期：2025/09/23至颱風信號取消2小時結束

地點：實惠網店

