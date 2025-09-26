英國拉皮手術激增 醫生提醒須考慮風險
Prime誤導訂閱難取消 Amazon須付195億元和解金 3500萬名顧客獲賠｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）同意支付25億美元（約 195 億港元），就旗下 Prime 付費訂閱服務誤導案，與聯邦貿易委員會（FTC）達成和解，用作罰款及賠償。FTC形容今次賠償規模屬歷來最大宗，前任 FTC 主席則批評，和解協議「讓亞馬遜付錢脫身」，讓該公司免於被定罪。
美國 Prime 擁約 1.97 億用戶
亞馬遜於2005年推出Prime會員服務，最近一次加價在2022年，Prime 月費為 14.99 美元（約 117 港元），年費則為 139 美元（約 1,080 港元）。去年相關訂閱收入為亞馬遜帶來 440 億美元（約 3,432 億港元）收入。
據研究機構估算數字，截至今年 3 月，美國 Prime 用戶人數約為 1.97 億。
用優惠作招徠吸引試用
Prime 自 2017 年起被投訴，網站上以不同優惠的宣傳語，吸引顧客免費試用，但未有明確告知客戶試用後將自動成為Prime會員，且加入後難以取消，導致需每月支付費用，其後 FTC介入調查，並於 2023 年提出起訴，指控其誤導消費者訂閱，並設下繁複取消程序。
3,500 萬名顧客將獲賠償
據 FTC， 亞馬遜同意支付 25 億美元，包括 10 億美元（約 78 億港元）的民事罰款，及 15 億美元（約 117 億港元）的退款，預計約 3,500 萬名受影響顧客將獲賠償。
FTC 指，該案是歷來賠償規模最大一宗民事罰款，也是賠償金額第二高的案件。FTC 主席 Andrew Ferguson 表示，亞馬遜利用「精心設計的訂閱陷阱」迫使用戶加入 Prime，並大幅增加取消的難度，形容今次結果是「歷史性勝利」。
前FTC 主席：讓亞馬遜付錢脫身
但分析認為，雖然和解或會令 Prime 的取消訂閱程序更簡單，但對其市場主導地位影響不大。前任 FTC 主席 Lina Khan 則批評，和解協議是「讓亞馬遜付錢脫身」，認為若審訊繼續，亞馬遜極可能被裁定違法。她指，25 億美元對亞馬遜而言微不足道，卻是該公司高層的「大解脫」。
亞馬遜發言人Mark Blafkin 回應稱，公司及管理層一直守法，今次和解有助專注創新及服務顧客，已改善申請及取消程序。其回應未有承認任何不當行為。
來源：CNN
