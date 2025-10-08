Amazon必掃蛋白粉推薦10款！最平低至63折/Oath Nutrition檸檬水口味只需$1XX｜Prime Day優惠2025

每日飲無糖汽水 脂肪肝風險升六成
健身熱潮席捲全球，不少人的運動目標是增肌減脂。而要達到這個目標，蛋白粉絕對是運動後補充優質蛋白質的頭號幫手。各位gym mates請注意！想用最實惠的價格補貨蛋白粉嗎？機會來了，鎖定Amazon Prime Day，正是大量掃貨的最佳時機。Yahoo購物專員不藏私，為大家特搜了10款Amazon上超級值得入手的抵買蛋白粉，讓大家輕鬆入手最符合訓練需求的產品！
Amazon Prime Big Deal Days 2025 日期：
開始：本地時間 10 月 8 日（星期三）下午 3 時
結束：本地時間 10 月 10 日（星期五）下午 3 時
Amazon Prime Day重要教學：
👉🏻 Amazon Prime Day 2025 優惠精選！免費會員試用、優惠推介、代運教學
👉🏻 Amazon 優惠｜Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學
溫提：Amazon已經開通香港滿額免運服務，可以在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
蛋白粉推薦1）Body Fortress
第一款要推介的是超高CP值的Body Fortress經典乳清蛋白粉，長時間排在Amazon乳清蛋白排行榜上前三位。每份含有30克超高蛋白質，裡面還添加了維他命C、維他命D和鋅等，不僅能夠補充日常所需的蛋白質，還可以增強免疫力，對身體健康有很大幫助。現在入手享有77折優惠，折後只需$155即可入手1磅裝的蛋白質粉，大家快去掃貨吧！
Body Fortress 100% 乳清優質蛋白質粉 巧克力（1磅）
77折優惠：$155｜
原價：$202
蛋白粉推薦2）Oath Nutrition
除了傳統濃稠口感的朱古力、奶昔口味蛋白粉外，還有一種是清爽的乳清分離蛋白粉，口味是清爽的果汁，特別輕盈適合不喜歡奶味人士。這款Oath Nutrition透明乳清分離蛋白粉的檸檬水正是酸甜清新的口味，配方設計有20克蛋白質，熱量110、零添加糖和零碳水化合物。許多用者稱讚其味道不帶有傳統蛋白粉的奶味，喝起來像運動飲料。現在入手有7折，折後只需$172即可入手，大家不妨買回去試試看吧！
Oath Nutrition透明乳清分離蛋白粉 冰霜檸檬水（599g）
7折特價：$172｜
原價：$245
蛋白粉推薦3）Optimum Nutrition
Optimum Nutrition較為人所熟悉，主要因為價格親民，而乳清蛋白的品質、營養成分亦屬高質素！加上產品有多種易入口的口味選擇，總有一款適合自己！若你是首次嘗試蛋白粉，Optimum Nutrition New Flavor Gold Standard 100%乳清蛋白就是最基本的入門款。每一份量含有24克蛋白及5.5克可以幫助肌肉恢復、生長的支鏈氨基酸BCAA，只有4克碳水、3克糖及1.5克脂肪，編輯推薦朱古力口味是最易入口的選擇。5磅裝只需$622已可入手，比iHerb同品牌同類型產品平逾$88！
Optimum Nutrition 100% 乳清金標準 雙重朱古力（5磅）
價格：$622
此外，適合晚上睡前補充的酪蛋白質casein在Amazon上入手也比iHerb同品牌同類型產品便宜。
Optimum Nutrition 100％酪蛋白質 朱古力（3.97磅）
價格：$799
蛋白粉推薦4）Dymatize ISO 100
Dymatize同樣是性價比極高的蛋白粉品牌，ISO 100分離乳清蛋白中的乳糖低於0.5克，適合乳糖不耐症的人士選用。每一份量含有25克蛋白質、5.5克BCAAs、脂肪及糖低過1克，水解配方更易被身體吸收，而口味上聯乘美國連鎖冬甩店Dunkin'推出的卡布奇諾味最適合咖啡控；編輯認為曲奇味亦屬易入口，可以加入不同水果、果仁調製不同口味的蛋白飲。5磅（2.3kg）裝限時75折後只需$390已有交易，趁Prime Day優惠入手，超抵買！
Dymatize ISO 100 分離乳清蛋白粉（5磅）
75折特價：$390｜
原價：$599
Dymatize x Dunkin' 卡布奇諾 ISO100 乳清蛋白粉（620g）
價錢：$344
蛋白粉推薦5）NOW Sports
NOW營養補充品副線NOW Sports蛋白粉同樣極受歡迎，性價比高、口碑亦相當不俗，唯沒有調味的蛋白粉相對比較難入口，建議加入不同的水果、無糖朱古力粉製作更美味的Protein Shake！這款分離乳清蛋白粉適合正在進行Keto生酮飲食的健身人士，每一份量蘊含24克蛋白質、適量的BCAAs、無糖、無脂肪、無乳糖，5磅裝63折後只需$490已可入手！
NOW Sports Nutrition 乳清蛋白濃縮物（5磅）
63折特價：$490｜
原價：$778
蛋白粉推薦6）NAKED Nutrition
對於全素人士而言，豌豆蛋白就是最佳的營養補充品。Amazon上大受好評的NAKED Nutrition，主打純天然只有一種成分的蛋白粉，100％黃豌豆蛋白粉不加任何添加劑、甜味劑、香料、色素，亦不含大豆及麩質。原料來自美國及加拿大的環保養場，每一份量含有18克蛋白質和5.7克BCAA，備有朱古力味、香草味及原味，2磅裝只需$275！
NAKED Nutrition 豌豆蛋白（2磅）
價錢：$272
蛋白粉推薦7）BSN SYNTHA-6
追求美味的話，BSN SYNTHA-6的分離蛋白粉一向大受好評，五款口味皆容易入口而似真正奶昔，口感亦更幼滑、味道更豐富順口。最受歡迎的就是朱古力奶昔口味，每一份含有25克蛋白質、11克EAA，Prime Day減價後$536已可入手4磅裝！提提大家數量不多，快手刀下單！
BSN SYNTHA-6 分離蛋白粉（4磅）
92折特價：$536｜
原價：$584
蛋白粉推薦8）INVIGOR8
INVIGOR8超級食物奶昔於Amazon亦有4.2星好評，乳清蛋白加入益生菌促進腸道健康，每一份量蘊含20克蛋白質及2,500毫克的綠色食物複合物、Omega 3、6、9等豐富營養，增加蛋白質更可同時補充其他營養素。
INVIGOR8超級食物奶昔香草味（654克）
價錢：$466
INVIGOR8超級食物奶昔朱古力味（654克）
價錢：$466
蛋白粉推薦9）Ascent Native Fuel
57Ascent Native Fuel乳清蛋白粉於Amazon上有超過8,000好評！產品採用原生乳清製作，不含人工成分更易快速消化，每一份量蘊含25克蛋白質、5.5克BCAA。同樣具有多種口味選擇，不過優惠的只限朱古力味、原味，2磅裝只需$3，值得一試。
Ascent Native Fuel朱古力味乳清蛋白粉（2磅）
價錢：$357
Ascent Native Fuel原味乳清蛋白粉（2磅）
價錢：$357
蛋白粉推薦10）KOS
想轉用植物蛋白粉？KOS採用全有機原料調配蛋白粉，包括有機秘魯可可、海鹽、有機椰奶、一小撮甜葉菊及植物蛋白等，每一份量有20克蛋白質、12種維他命與礦物質，更加入消化酵素配方，簡單沖水已可飲用。2.4磅減價後$428已可入手，最適入門者初試素食蛋白粉。產品非常熱門，不少地方已經缺貨，大家趁Amazon上還有貨大量入手吧！
KOS有機種植蛋白粉（2.4磅）
92折特價：$428｜
原價：$467
