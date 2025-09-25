Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

PS Plus免費遊戲｜《Alan Wake 2》領銜 10 月會員免費陣容

今日 Sony 公布了 PS Plus 的 10 月份會員免費遊戲陣容。這次的作品共有 3 款，分別是同時對應 PS5 的《Alan Wake 2》以及同時對應 PS5、PS4 的《Cocoon》和《模擬山羊 3》。會免遊戲的限定日期是 10 月 7 日至 11 月 3 日，感興趣的玩家記得看好時間將其加入保存庫。與此同時，為慶祝「最後生還者日」，PS4 版《最後生還者 2》和 PS5 版《最後生還者 2 重製版》也都會在 9 月 26 日加入升級、高級遊戲庫。

