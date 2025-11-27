Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

PS Plus免費遊戲｜《LEGO：地平線大冒險》領銜 12 月會員免費陣容

今日 Sony 公布了 PS Plus 的 12 月份會員免費遊戲陣容。這次的作品共有 4 款，分別是同時對應 PS5、PS4 的《Neon White》和對應 PS5 的《LEGO：地平線大冒險》、《Killing Floor 3》、《Synduality: Echo of Ada》。會免遊戲的限定日期是 12 月 2 日至明年 1 月 5 日，感興趣的玩家記得看好時間將其加入保存庫。需要注意的是，隨著大部分玩家已由 PS4 轉為 PS5，PS Plus 服務整體也會逐漸偏向 PS5 遊戲喔。

廣告 廣告

立即前往 PlayStation 官網了解

👉 備戰《黑神話：悟空》！PS5 合用大容量 SSD 網購優惠

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D