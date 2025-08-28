炎明熹現身聲夢聚會 日前遊日落淚粉絲心痛
PS Plus免費遊戲｜《Psychonauts 2》領銜 9 月會員免費陣容
同時還有《Viewfinder》和《Dragon Marked for Death》。
今日 Sony 公布了 PS Plus 的 9 月份會員免費遊戲陣容。這次的作品共有 3 款，分別是同時對應 PS5 / PS4 的《Viewfinder》以及對應 PS4 的《Psychonauts 2》和《Dragon Marked for Death》。會免遊戲的限定日期是 9 月 2 日至 10 月 6 日，感興趣的玩家記得看好時間將其加入保存庫。需要注意的是，隨著大部分玩家已由 PS4 轉為 PS5，PS Plus 服務整體也會逐漸偏向 PS5 遊戲喔。
👉 備戰《黑神話：悟空》！PS5 合用大容量 SSD 網購優惠
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
其他人也在看
國外30歲玩家分享久坐不運動後果引熱議！超多熱心網友分享更健康小撇步
現代人在辦公室中的工作常常一坐就是一整天，而回到家之後，往往一打開自己的遊戲主機、電腦又會再坐上幾個小時，等於一整天都坐在電腦前。不過，其實長期久坐對於身體可能不是太好的習慣，最近國外一位才 30 歲的玩家就分享，自己一天坐在電腦前 16 小時，也長期吃大量垃圾食物，結果身體的許多地方都變得很痛，並被診斷出重複性勞損（RSI），也引起許多熱心網友給他建議，希望那位 30 歲網友能夠改善生活習慣與自己的椅子、桌子高度等設備，努力找回健康的身體。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
PlayStation史詩級更新！商店可「一鍵退款」流程大簡化
通常而言，玩家們在 Steam 等線上遊戲平台買遊戲時，如果平台方有透明、簡單的退款流程就會更受到玩家們歡迎，例如 Steam 就能接受玩家們在遊玩時數兩小時內遞交退款申請，以防玩家們買到自己不適合的遊戲。而事實上，在 PlayStation 平台其實一直以來也能透過客服進行退款申請，而現在 Sony 決定讓玩家們更方便，只需要透過 APP 或者帳號頁面查看自己的交易紀錄就能一鍵提出申請，極大簡化了流程，也讓許多玩家們大讚：「史詩級更新！」Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
Amazon 優惠｜Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,540 歷史低價直送香港
隨著新款推出，Sony 的舊款旗艦降噪耳機現在也進入了舊款清貨節奏。目前 WH-1000XM4 正以 US$198（約 HK$1,540）的歷史低價在 Amazon 上促銷，力度接近對折，而且直送香港地址。Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
不再追求數量！《星鳴特攻》風暴後，PS負責人談：擁抱失敗，提前止損
索尼互動娛樂（SIE）曾計劃大推「即時服務」（Live Service）類型遊戲，一次宣布了 12 款開發中遊戲，原本預計在 2025 年推出 8 款，最終卻因為《Concord星鳴特攻》的慘烈教訓，造成續後多款未公開即時服務類型遊戲接連取消，目前包括《馬拉松》只剩下 3 款進行中。而近日 PlayStation 工作室負責人 Herman Hulst 卻在訪談中提到，對他來說比起遊戲數量更加注重「多樣化的玩家體驗」和社群。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
HUAWEI Watch D2 即將推出「預約量度血壓」功能!
近日 HUAWEI 於官方 X 平台發佈一則新預告，宣佈即將為 HUAWEI Watch D2 推出「預約量度血壓」功能，讓用戶可根據個人需要，自訂每日量度血壓的時間，進一步提升穿戴裝置的使用體驗。Mobile Magazine ・ 10 小時前
南韓國會立法通過禁止中、小學生上課使用手機
南韓國會日前以壓倒性優勢通過法案，從 2026 年 3 月起禁止全國中、小學生在上課期間使用手機等智能設備。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
LG 促請 Apple 考慮在未來 iPhone 中採用 iPad Pro 的 Tandem OLED 技術
Apple 最新的 iPad Pro 使用的顯示面板是由 LG Display 提供的 Tandem OLED […]TechRitual ・ 14 小時前
胡鴻烈逝世｜今出殯與妻鍾期榮合葬 黃仁龍葉劉等人扶靈 輓聯：風範長存 高山仰止｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港樹仁大學創校校監胡鴻烈七月逝世，享年 105 歲。今（27日）於北角香港殯儀館出殯。長子胡耀蘇伉儷及次子胡懷中早上抵達殯儀館。行會召集人葉劉淑儀、前律政司司長梁愛詩、黃仁龍及樹仁大學校董會主席丁午壽等人亦到場為其扶靈。現場派發的追思集記載胡鴻烈生平，指他一生致力推動本港高等教育，與已故夫人鍾期榮於1971年創辦樹仁學院（後升格為大學），堅持「有教無類」辦學理念，在香港教育界留下深遠影響。Yahoo新聞 ・ 1 天前
學生八達通優惠申請、延續 2026，手機 app 內完成更簡單快捷
本年度（2025 / 2026 學年）的港鐵學生乘車優惠計劃，新增申請「學生手機八達通」服務，令申請時間縮短，也方便學生們直接使用手機中的八達通就可享有乘車優惠。Yahoo Tech HK ・ 1 年前
Amazon優惠｜HP OmniBook 5 破底價，HK$4,670 入手 14 吋輕便長續航 Copilot+ 筆電
高通和微軟在 Copilot+ PC 上的合作較以往更為成功，而 HP 推出的 OmniBook 5 便是該類產品中一個不錯的選擇，它目前正在 Amazon 上以歷史新低 US$600 促銷。Yahoo Tech HK ・ 7 小時前
日本漫畫該「按照國際標準來畫」？掀全球ACG迷反對 連 Elon Musk 都指責摧毀藝術
先前《膽大黨》動畫第二季因為致敬日本知名樂團「X JAPAN」的片段，未告知團長 Yoshiki 而引發爭議。其中曾和 Yoshiki 合作過的律師紀藤正樹，就提到日本漫畫和動畫的國際化是必要，應該按照「國際的標準」來製作。沒想到該言論迅速在網路上傳開，引發日本和其他各國的網友反彈，認為日本動漫有自己風格和文化，甚至連馬斯克都同樣批評，認為這樣只會：「摧毀藝術」Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
Nothing Phone (3) 店內演示單位顯示假相機樣本
根據 Nothing 的聯合創辦人 Akis Evangelidis 的說法，該公司最近因為一個疏忽而陷入困境 […]TechRitual ・ 12 小時前
《大行》交銀國際升第四範式(06682.HK)目標價至81元 維持「買入」評級
交銀國際發表報告，上調第四範式(06682.HK)2025-2027年收入預期7-22%，維持2025年扭虧，2026 年微盈利的預期。該行看好公司先知平台在傳統行業AI升級背景下，能有效幫助企業提升核心競爭力的能力。公司在AI+X持續探索，已佈局包括 AI+儲能、Phancy消費電子等領域。 該行預計隨著企業的AI應用需求持續加大，單客平均收入將進一步提升，預計到2029年，公司收入將達到200億規模，對比2025 年年化增速30%，規模化效應持續顯現，利潤率或達8-10%。國務院於8月26日印發《關於深入實施人工智能+行動的意見》，也將利好公司業務拓展，將目標價滾動至2026年，對應4 倍市銷率，目標價由64港元上調至81港元，維持「買入」評級。(ha/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 6 小時前
Sony 出售格鬥盛會EVO全部股份，《任天堂明星大亂鬥》有機會回歸？
全球最富盛名、也是最龐大的格鬥遊戲賽事 EVO，不久前突然宣布了重大的股權變動。索尼互動娛樂（SIE）將旗下所有的 EVO 股份出售給了印度遊戲公司 Nodwin Gaming。目前 EVO 變成由 Nodwin Gaming 和 RTS（實況主 Pokimane 創立的人才管理公司）共同持有。讓許多玩家與選手開始期待，任天堂的《任天堂明星大亂鬥》是否會回歸 EVO？Yahoo Tech HK ・ 1 天前
UNIQLO「繭型牛仔褲」是修臀神褲？梨形、蘋果形、沙漏形身材，官方教5大身型「牛仔褲穿搭法」
每個人身型都有不同優點，無論你是豐滿的梨形、纖細的長方形，還是曲線明顯的沙漏形，懂得選擇適合自己身型的服飾，往往比跟隨潮流更能真正展現個人風格。早前 Uniqlo 分享五大身型穿搭法，包括女生常見的五大身型以及男生主要的三大身型橢圓型，了解自己屬於那類身型，便能找出最適合個人身型的穿搭法及服飾。Yahoo Style HK ・ 12 小時前
無印良品在中國商標訴訟終極敗訴 不能用「無印良品」
據《日經》報道，日本生活雜貨企業「無印良品」的良品計劃公司在中國的業務，由於「無印良品」商標被中國當地企業率先註冊，早前向法院申請商標無效的訴訟，今年6月被中國最高人民法院駁回了再審請求，已經確定終極敗訴。Yahoo財經 ・ 1 天前
王祖藍爆細細粒一場直播收500萬 直封「富婆」請教帶貨技巧：佢有錢過我啦
近年唔少藝人都會直播帶貨以增加額外收入，部分更透過帶貨賺到盆滿缽滿，例如細細粒（陳嘉佳）憑帶貨及擔任吃播狂吸金。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
「藥倍安心」風波後涉官非 潘冬平一家四口被民事控告
繼藥倍安心後，肝癌權威潘冬平再涉官非，案件涉及貝沙灣單位糾紛，原告指控滋擾及違反契約，並申請臨時禁制令。Yahoo 地產 ・ 1 天前
Taylor Swift要結婚了！甜曬鑽戒，Travis Kelce在夢幻花園裡求婚成功
Taylor Swift要結婚了！美國職業美式橄欖球運動員Travis Kelce，在夢幻花園裡向Taylor求婚成功，甜蜜爆登。Yahoo Style HK ・ 1 天前
鄭佩佩新抱患乳癌病情未受控 原和玉再次眾籌醫療費唯未如理想
已故香港資深武打女星鄭佩佩，育有3女1子。孻仔原和玉喺2022年與外籍女友Andrea拉埋天窗，翌年更誕下愛情結晶品，一家三口幸福美滿。不過喺前年11月Andrea證實患上乳癌，上年曾喺網上發起眾籌醫藥費，當時好快就達標可以接受治療。不過可惜病情未有受控，癌細胞仍然擴散，現已蔓延到乳房及腋下淋巴結，所以原和玉近日再次發起眾籌，目標係5萬美金，但眾籌未如理想，4日所籌得嘅金額不足1萬美金。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前