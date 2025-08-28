PS Plus免費遊戲｜《Psychonauts 2》領銜 9 月會員免費陣容

現代人在辦公室中的工作常常一坐就是一整天，而回到家之後，往往一打開自己的遊戲主機、電腦又會再坐上幾個小時，等於一整天都坐在電腦前。不過，其實長期久坐對於身體可能不是太好的習慣，最近國外一位才 30 歲的玩家就分享，自己一天坐在電腦前 16 小時，也長期吃大量垃圾食物，結果身體的許多地方都變得很痛，並被診斷出重複性勞損（RSI），也引起許多熱心網友給他建議，希望那位 30 歲網友能夠改善生活習慣與自己的椅子、桌子高度等設備，努力找回健康的身體。

Yahoo Tech HK ・ 10 小時前