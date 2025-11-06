焦點

PS Portal 終於開放雲端串流遊戲，無須 PS5 連線即可暢玩

可惜香港尚未開放。

PS Portal 終於開放雲端串流遊戲，無須 PS5 連線即可暢玩

在經過了一段時間的 beta 測試後，PS Portal 的雲端串流遊戲功能終於在今天正式推出。現在玩家無須連接主機，便可直接在雲端串流遊玩《對馬戰鬼》、《Astro Bot》、《Borderlands 4》等「數千款作品」。不過因為這種玩法需要連線 Sony 的伺服器，所以你必須加入 PS Plus 會員才可體驗。但即便如此，有了新功能的加持至少 PS Portal 可以擺脫 PS5 的「桎梏」。只要網速夠快夠穩，它就真的是「隨處可玩」了。

除了雲端串流外，官方也藉此機會更新了 PS Portal 的 UI，同時還加入了搜尋分頁、3D 音訊支援、鎖屏密碼等特性。

FI專欄｜JPEX案：為什麼林作被起訴，張智霖不？｜渾水

一文看清、千字超技術文：為什麼林作被起訴，張智霖不？ 林作一家表現出難以想像的從容，林作女朋友裕美提出一個靈魂拷問：「為什麼張智霖不？」 今次我們嘗試從商業罪案調查科角度解答這個問題。 雖然有些部份你未必同意，但不妨按着他們的邏輯去估算他們的起訴思維。 我和JPEX有很多恩怨情仇，除了我的朋友李奧被這班黑幫扑頭要住醫院之外，我自己也整家比幣少公開資料長期滋擾，他甚至作了一首歌抹黑我。 尤幸自己讀了一個法律碩士，對於這方面的知識多了更深刻的理解，我將會全方位和大家拆解。 兩年前，我透過蛛絲馬跡公開講咗JPEX如何模糊發牌部門和執法部的書信來往，甚至證監會亦有引用我觀點進行反駁，援引保密責任。大部份KOL也拾我牙慧，我亦曾經在商業電台《在晴朗的一天出發》向志雲大師詳細解說。 透過警察記者會的PPT，我們看得出警方把JPEX案件分了三種人。 第一種是「骨幹成員」，即是幣少及他的親密戰友，包括那些上紅色通緝令的人。 第二種是「網紅和OTC」。這個部份很複雜，也是重點的分析。林作陳怡就是這種。 第三種是「傀儡戶口方」。根據電影《門徒》劉德華的描述，他們比較像「腳」的角色，應該主要負責洗黑錢隱藏資

Fortune Insight ・ 1 小時前
JPEX案張智霖莊思敏甩難遭熱議　美國名人宣傳無披露紛被起訴

JPEX案再起波瀾，警方檢控16人並追緝主腦，網民熱議張智霖、莊思敏為何「甩難」。專欄作家指涉案層級不同；外國名人則因未披露宣傳收益被罰巨款。

Yahoo財經 ・ 31 分鐘前
傳TVB開價14K請萬能員工 求職者爆要求18K被嘲過奢華生活 過來人分享經歷

在香港月薪1.8萬（18K）元就可以過奢華生活？有網民在社交平台發帖分享到TVB求職的經歷，報稱收到該公司的人力資源部的職員來電，詢問他要求薪金，樓主開價18至19K（月薪1.8至1.9萬元），惟對方表示未能給予，而該職位最高薪金是14K（1.4萬元）。

Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
公屋當提款機｜首期8萬買屯門公屋 5年借150萬終爆煲

貪字是否只得個貧？所謂「得公屋得天下」，明明已經有公屋，以未補地價，賺盡福利的優勢上車，卻要把公屋淪為提款機而走上絕路。講的是屯門良景邨一個事主，5年前以未補地價166萬元買入一個住得下人的公屋單位，以5％首期計，只不過8.3萬元，卻在數年間，先後向最少3間財務公司，抵押公屋單位借貸接近150萬元，結果單位淪為銀主盤，最近僅以101萬元沽出，都未足夠冚條數。

BossMind ・ 19 小時前
黃曉明暴瘦12公斤嫩回30歲！「去油成功」帥到驚豔全場　網驚呼：整型級變化

這真的是47歲？11月3日微博視界大會紅毯上，男星黃曉明一現身就掀起熱議！俐落短髮配上黑色西裝，緊緻膚況與清晰下顎線搶盡鏡頭，網友瘋傳照片驚讚他狀態回春，昔日被貼上的「油膩」標籤徹底消失。

姊妹淘 ・ 22 小時前
53歲陳慧琳分享「貼地」減肥秘訣！拒食和牛及煎炸食物，食得清淡但不要捱餓：唔好刻薄自己

陳慧琳事情家庭兩得意，現年 53 歲的她除了能輕鬆駕馭一連 10 場演唱會，凍齡美貌及身材依然如少女般緊實年輕。 Kelly 曾公開分享「不愛醫美」怕「面癱」，更崇尚自然保養及減肥方法。一起來看看她的減肥秘訣，養成凍齡美肌及強健體魄！

Yahoo Style HK ・ 7 小時前
馬鞍山錦英苑3房218萬沽 業主兩原因平賣！呎價3字頭創新低！

馬鞍山居屋錦英苑近日錄得低市價成交，一伙3房戶以218萬元沽出，呎價僅約3,380元，創屋苑逾15年低。

28Hse.com ・ 2 小時前
毛舜筠迎來65歲生日，不時分享素顏照散發健康好氣息：不再是美女，也要做美婆！

毛舜筠11月5日迎來65歲生日，仍熱愛工作又魅力不減的她，實在令人驚訝，在步往七十歲的路上，仍能保養得那麼健康又好看。身型比較小巧的毛舜筠，認為把健康放先，自然便能瘦下來，加上一點小小的堅持，就能保養得輕鬆。

Yahoo Style HK ・ 1 天前
何超蓮逛街被野生捕獲 網民批新造型：造型像幾十年代以前的

已故賭王何鴻燊三房女兒何超蓮擁有甜美外貌和Fit爆身材，獲封為「最美千金」，不時於社交平台大晒美照，亦係各大時裝品牌寵兒，被唔少網民大讚時尚觸覺超好。不過，有網民近日於上海逛街時野生捕獲何超蓮，意外令何超蓮當日造備受關注。

Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
法國虎鯨母子被遺棄髒水池　聞無人機聲音竟開始表演　畫面令人心碎

【動物專訊】人類為牟利等自私理由困養海洋生物，對生命的踐踏和傷害無法估計，法國水族館Marineland Antibes因為禁止虎鯨表演法律而結業近一年，竟遺棄虎鯨母子Wikie和Keijo，任由他們在布滿青苔與淤泥的腐臭水池中。美國攝影師Seph Lawless早前拍攝兩母子的情況，指他們最初好像死掉一般，但聽到無人機的聲音後，竟然抬起頭和開始轉動跳躍等表演動作，Seph形容畫面令人心碎，兩母子用他們唯一學過的語言「表演」，但這次沒有觀眾，只有他們對自由的渴望。 法國早前通過禁止虎鯨表演的法律，位於法國南部的Marineland Antibes即在今年1月關閉，但卻遺下兩隻虎鯨和12隻瓶鼻海豚，幸好有好心人士仍有餵食他們，讓他們不至於餓死，但水質環境因為沒有人清潔而越來越惡劣，威脅到他們的生存。 Seph Lawless日前在其IG上載影片，影片由他的無人機在10月26日拍攝，指最初兩隻虎鯨看來像已死亡，但沒想到幾秒後，兩母子開始抬頭望著無人機，就像「希望」回來探望他們一般，然後他們竟開始表演，翻動和跳躍，就像他們用自己唯一學懂的語言，但這次沒有觀眾，只有他們對自由的渴望。 據外國傳

香港動物報 ・ 19 小時前
東張西望︳走私魚生報導連鎖集團回應 結局大反轉 惹網民熱議

《東張西望》近期報導懷疑走私魚生嘅情況，更令連鎖壽司店壽司郎捲入風波。壽司郎發聲明澄清，《東張》亦喺新一集提及疑似非法走私魚生並非送到壽司郎門市。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
岩手溫泉清掃員遺體內幕！ 新潟員工逃命麻醉槍解救！

10月31日上午，阿賀野市一建築公司倉庫外，黑熊悠哉現身，毛茸茸的身影晃進門，5員工嚇得四散逃命，熊「啪」一聲關門反鎖自己！

Japhub日本集合 ・ 23 小時前
緬甸掃蕩詐騙園區行騙者逃出　黑市掀「搶人大戰」

（法新社曼谷4日電） 數名專家與內部人士表示，近期針對緬甸最惡名昭彰的網路詐騙園區的掃蕩行動，引發一場前所未見的「搶人大戰」─逃離的行騙者紛紛湧向鄰近的詐騙工廠尋求「再就業」。那名中國籍的詐騙園區自願工作者告訴法新社，在KK園區大批人逃離之後，當地武裝團體立刻趁機撈錢—將失業的行騙者「轉賣」給其他園區，每人最高可賣出7萬美元。

法新社 ・ 1 天前
好人好事｜女士巴士站候車突暈倒，途人紛紛主動伸援手！發帖網民：香港人真係好有人情味

好人好事｜香港人經常給予人一種焦急、冷漠的感覺，但每當有事發生，港人互助互讓的熱心總會令人敬佩。日前就有一名女士在外突然暈倒，隨即有多名途人主動伸出援手，更極速「分工合作」，讓事主盡快得到適切照顧。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：jarkrong@threads

Medical Inspire 醫．思維 ・ 22 小時前
甘國亮疑患失智症送院 曾與鄭裕玲同居10年

75歲跨界傳媒人甘國亮近日疑被送院治療，更爆出患上失智症，有傳媒問得其好友的賈思樂回覆，賈思樂則指知道甘國亮近來身體欠佳，如今被送入院治療，感到十分擔憂。甘國亮在港無親人，多年來與親密好友Alex（王士維）相依為命，但Alex就拒回應甘國亮被送院一事。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
康樂園「三屍劫殺案」凶宅大劈920萬無人要 拍賣行：「抵買，但遇唔啱客」｜同場15項物業全部流拍

大埔康樂園一幢曾發生「三屍劫殺案」的洋房，今日透過忠誠拍賣行登場，開價1,180萬元。雖較銀行最新估價約2,100萬元折讓約43.8%，惟場內無買家舉手，拍官未及落第一口叫價（每口10萬元）已告收回，最終流拍。該場拍賣共推15項物業，僅約13人到場，全部流拍收場，反映樓市交投氣氛疲弱，買家對後市信心未見改善。 閱讀更多： 連鎖菜檔「家農」創辦人｜「菜檔小天后」疫情期間逾半億掃地舖 淪為銀主盤「腰斬價」大劈51%拍賣 洗米華16項澳門物業被法院拍賣 底價1.17億｜與Mandy Lieu半山愛巢銀主賣唔出 12.8萬租予內地專才 事故洋房連花園 實用1,596平方呎是次矚目拍賣品為康樂園洋房連花園，實用面積1,596平方呎。按放盤相片所見，屋內裝修新淨。拍賣開價定於1,180萬元，較銀行估值2,100萬元低約920萬元，折讓約43.8%；惟全程無人出價，最終直接流拍。 曾涉1982年三屍劫殺案資料顯示，該屋在1982年曾發生轟動全港的三屍劫殺案。當年一名32歲泥水工為屋苑別墅裝修期間潛入上址行劫，被屋主撞破後，先後殺害屋內三人，包括33歲女戶主、8歲女兒及4歲兒子，並將屍體藏於儲物房及浴

28Hse.com ・ 20 小時前
陳百祥爆曾志偉入TVB做高層「係想炒咗余詠珊」 力踩電視台冇得做

炎明熹同TVB約滿後自組公司再出發，同TVB關係友好嘅陳百祥早前回應時直指「而家冇人要靠TVB，邊有人仲要靠TVB」

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
C朗：曼聯不會有奇蹟

【Now Sports】基斯坦奴朗拿度最近接受名嘴皮雅斯摩根的訪問中，除了提及自己可能離退役不遠，也說到了舊東家曼聯。曼聯近績有起色，4場不敗，在聯賽榜重返前10，但曾兩度效力該隊的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）在訪問中似乎唱反調：「他（領隊阿摩廉）已經盡力了，你還要甚麼？奇蹟嗎？奇蹟是不可能的。」C朗不是要批評自己的葡萄牙同胞兼前國家隊隊友，而是認為內部根深蒂固的問題，很難讓紅魔帶來本質的改變：「曼聯依然在我心中，但我們都必須誠實地撫心自問，他們現在走錯了路。他們擁有優秀的球員，但其中一些人，似乎並不真正理解曼聯的意義......你必須依靠有智慧和遠見的人，才能像曼聯多年前那樣，為未來奠定基礎。」「看看堅尼、加利尼維利、碧咸和畢特，他們是如何從年輕球員變成偉大球員的，」他續謂：「但現在的曼聯缺乏一個完整的體系，我希望這種情況在未來能有所改變，因為這間球會本身的潛力是巨大的。」

now.com 體育 ・ 21 小時前
歐聯變英超樂園？　BBC：英格蘭主宰歐洲足球

Opta數據模型預測歐聯晉級機會，6支英超球隊之中，熱刺晉級機率最低，但亦有72%。點解英超咁勁，BBC有分析原因。

Yahoo 體育 ・ 3 小時前
林明禎日本食極唔肥狂影靚相

【on.cc東網專訊】馬來西亞女神林明禎近日到日本旅遊，難得去玩都不忘於社交平台放靚相派福利，穿上啡色短裙配皮褸的她，在東京街頭擺靚甫影相，型格十足！而昨（5日），她就分享到淺草寺拜神的相片及短片，短片中，林明禎在寺廟前不斷轉圈，看來心情相當不俗，入廟前，她亦有

東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前