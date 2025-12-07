PS5手把超進化！新型號悄改款，電量直接爆增55%

距離 Sony 旗下最新的遊戲主機 PS5 問世已經五年過去了，而伴隨著 PS5 推出的新一代手把 DualSense 無線控制器也默默地陪伴玩家走過了這五年時光，Sony 在 DualSense 上新增的觸覺回饋、自適應扳機等新功能也進一步提升了 PS5 遊戲的沉浸感，讓玩家們更能享受遊戲世界。而現在，Sony 被爆料繼推出進階款手把 DualSense Edge 後似乎又悄悄對 DualSense 手把改進，新的型號顯著提升了續航力，充一次電就能連續遊玩超過 15 個小時，比舊款 DualSense 還要多 33% ~ 55 % 電量。

一位波蘭的硬體改裝者 Modyfikatorcasper 日前分享了他的測試結果，稱他買來了 Sony 最新型號為 CFI-ZCT2W 的 DualSense 控制器測試，結果測試結果非常的讓人驚訝，因為相比於舊型號的 DualSense 手把，CFI-ZCT2W 型號的 DualSense 控制器續航力超過 15 個小時，比起原版的 DualSense 控制器 6~10 小時的續航時間多出了 33% ~ 55%。

Modyfikatorcasper 也實際拆開 DualSense 控制器，發現事實上這 5 年間 Sony 都有不斷對 DualSense 控制器的內部進行優化改善，最後成功在這塊容量為 1560 毫安時的電池上壓榨出了更多續航力，也讓新型號的手把更省電、充電溫度也更低、更安全。也因此，或許接下來如果有玩家需要購入 DualSense 手把的話，可以花點心思挑一下手把型號，就能獲得更好的續航力、暢玩更久的遊戲了。

