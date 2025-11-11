PS5 上季市場表現優於預期，歷史總銷量已達 8,420 萬台

由於美國關稅和《GTA 6》發售延期的負面影響，Sony 在今年 5 月時曾預計其 2025 財年的營收將下滑約 7 億美元。如今集團的 Q2 業績公佈，PS5 家族整體的市場表現倒是超出了預期。在上一季度中 Sony 共售出了 390 萬台 PS5，比去年同時期的 380 萬略高一點，這也讓本世代主機的歷史總銷量來到了 8,420 萬台。

這一結果讓 Sony 對整個財年硬體銷量超過預期抱有樂觀態度，同時他們還估計截至 2026 年 3 月 31 日，全年的遊戲營收有望達到 290 億美元左右。這個數字雖然低於 2024 財年的 303 億，但仍比當前預期多了近 10 億美元。考慮到 PS5 已經問世差不多 5 年，中間還經歷了數次漲價，能保持如此表現已非易事了。

而在遊戲銷售方面，最亮眼的作品無疑是《羊蹄山戰鬼》，它發售一個月便售出了 330 萬套。Q2 期間 PS5 和 PS4 上的第一方遊戲總銷量達到 630 萬套，較去年增加了 100 萬套，而所有遊戲的銷售總量則為 8,030 萬套。至於 PSN 服務，目前的每月活躍用家數增至 1.19 億人，按年增量為 300 萬人。

