PS5 推「日本專用」數位版！55,000 日圓平價版本，香港玩家不必羡慕？

Sony Interactive Entertainment 於 11 月 12 日宣布，為慶祝 PlayStation 5 (PS5) 在日本上市 5 週年，將於 11 月 21 日於日本國內市場推出一款全新的 PS5 機型——「PlayStation 5 Digital Edition 日本語専用」（CFI-2200B01），最大特點是其售價 55,000 日圓（含稅）會低於一般版本的 72,980 日圓（含稅）。

鎖區版 PS5 Slim，外觀小更新

這款「PlayStation 5 數位版 日語專用」機型，是專為日本國內使用而設的限定版本。其最大的特點，是主機僅能與設定了「日本語」作為主機語言、且「國家 / 地區」設定為「日本」的 PlayStation 帳戶一同使用。這意味著，包括香港玩家在內的其他地區玩家，即使購買了此主機，也無法使用自己的 PlayStation Network (PSN) 帳戶登入。

不過香港玩家也不必羡慕，因為 Sony 會員官網可享有 HK$2,190 的折扣價，比日本專用版的換算價約 HK$2,763 更便宜！雖然核心規格不變，不過「PlayStation 5 數位版 日語專用」的主機本體和外蓋均採用了全新的霧面質感處理，也算是小更新吧。

