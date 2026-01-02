PS5 核心金鑰外流了！可能遭破解出現盜版 難靠更新修補

近日有消息指出，PlayStation 5（PS5）的 ROM 金鑰疑似已遭外流，意味著取得相關資料的人，理論上已能嘗試解密並分析主機的開機引導程式（Bootloader）與底層硬體驗證流程。雖然這並不等同於 PS5 已被成功破解或越獄，但對系統安全而言，無疑是一條通往核心架構的重要入口。由於這組金鑰屬於直接燒錄在 APU 晶片內的硬體層資訊，並非軟體漏洞，因此 Sony 無法透過系統更新加以修補。

PS5 有可能遭到破解出現盜版？ (Photo by Stanislav Kogiku/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

在主機啟動過程中，PS5 的 CPU 會先執行晶片內固化的 BootROM 程式，並透過 ROM 金鑰驗證開機引導程式的合法性。一旦相關金鑰遭到外流，研究人員便可能藉此解密官方引導流程，進一步理解系統底層的運作方式。對 Sony 而言，若要徹底排除此風險，理論上只能在尚未生產的主機中更換晶片設計，這也代表目前市面上已售出的 PS5 主機，硬體層風險無法完全消除。

即便如此，這次事件並不代表 PS5 的整體防護機制全面失效。系統仍存在多層安全設計，但核心金鑰一旦曝光，勢必會讓開發自製韌體或進行逆向工程的人員，更容易掌握主機內部架構，甚至嘗試打造修改版系統或其他替代作業環境。類似情況在過去主機世代並非首次發生，例如 PlayStation 3 曾因加密設計失誤，讓自製軟體得以運行；而 Nintendo Switch 也曾因晶片層缺陷，被開發者成功用來執行 Linux 等非官方系統。

截至目前為止，Sony 尚未針對此事發表任何官方說明。外界推測，較可能的因應方式是在後續生產批次中進行硬體小改版，以逐步降低風險。