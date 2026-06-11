PS5 每月只要 980 日圓！？「PlayStation 5 數位版 日語專用 for NURO」現已推出

索尼網路通訊股份有限公司為其高速光纖網路服務「NURO 光」推出了一項名為「PlayStation 5 數位版 日語專用 for NURO」的新方案。

同時申辦即可享有特惠價980日圓(含稅)的特典，以及實施有機會獲得PlayStation 5(以下稱為PS5)相關獎品的活動。

「PlayStation 5 數位版 日語專用 for NURO」正式開服

每月1,500日圓(含稅)來使用PS5吧！

由「NURO 光」所提供的每月可選服務「PlayStation 5 數位版 日語專用 for NURO」，是以租賃方式使用 PS5的服務。

廣告 廣告

此次經過改版後，使用費降低，在3年合約期間內， 每月只需1,500日圓(含稅) 即可使用。

除了廠商提供的一年保固外，還包括兩年的延長保固服務。

符合資格的方案與申請條件請上「NURO 光」官方網站確認。

服務概要 PlayStation 5 數位版 日語專用 for NURO PlayStation 5數位版 日語專用 1,500日圓

與NURO 光同時申辦實際價格則為980日圓

只需980日圓！

如果透過官方網站同時申辦「NURO 光」與該方案，即可適用「NURO 光 PS5特典」。

由於光纖網路服務的3年期基本費用毎月將減免520日圓(含稅)，因此該方案的費用實際只需月付980日圓(含稅)即可使用。

此外， 基本安裝費用最高49,500日圓(含稅)將被免除 之外，還可享受其他公司服務轉過來時產生的 合約終止費用與剩餘安裝費等最多60,000日圓(含稅)的補償 特典。

詳細資訊請上「NURO 光 PS5 特典」特設網頁確認。

也將舉辦有機會獲得PS5相關獎品的活動

此優惠適用於同時申請「NURO 光」與「PlayStation 5 數位版 日語專用 for NURO」的新客戶

PS Portal等豪華獎品！

獲獎者將從符合資格的參與者中通過抽獎選出，獎品包括「PlayStation Portal 串流播放器」「DualSense 無線控制器(節奏藍)」「矽膠套(DUALSHOCK灰)」。

也將實施針對NURO 光使用客戶的活動

也有機會獲得第一代PlayStation風格矽膠套！

如果已經是「NURO 光」的用戶，並且新申辦「PlayStation 5 數位版 日語專用 for NURO」，將有機會參加矽膠套「PlayStation」的抽獎，將有30位幸運兒有機會獲得。

報名期間至 2026年7月19日為止 。

延伸閱讀

🔸PlayStation Plus「遊戲目錄」新增《索尼克 × 夏特 世代重啟》《Final Fantasy XVI》等作品！6月10日起陸續上線

🔸「HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT」於6月18日追加DLC第4個角色「桀諾」！將有DL版6折優惠活動！

🔸「王國之心」系列合輯「王國之心 合輯 [I～III]」於10月8日發售！雲端版將於2027年6月9日結束服務

🔸「王國之心IV」最新預告片公開！發售對應平台為Switch 2、PS5、Xbox等

🔸「女神異聞錄4 重製版」將於2027年2月18日正式上市！將舉辦日本國內最快速試玩體驗活動！

