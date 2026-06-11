PS5 每月只要 980 日圓！？「PlayStation 5 數位版 日語專用 for NURO」現已推出
索尼網路通訊股份有限公司為其高速光纖網路服務「NURO 光」推出了一項名為「PlayStation 5 數位版 日語專用 for NURO」的新方案。
同時申辦即可享有特惠價980日圓(含稅)的特典，以及實施有機會獲得PlayStation 5(以下稱為PS5)相關獎品的活動。
「PlayStation 5 數位版 日語專用 for NURO」正式開服
由「NURO 光」所提供的每月可選服務「PlayStation 5 數位版 日語專用 for NURO」，是以租賃方式使用 PS5的服務。
此次經過改版後，使用費降低，在3年合約期間內， 每月只需1,500日圓(含稅) 即可使用。
除了廠商提供的一年保固外，還包括兩年的延長保固服務。
符合資格的方案與申請條件請上「NURO 光」官方網站確認。
服務概要
PlayStation 5 數位版 日語專用 for NURO
PlayStation 5數位版 日語專用
1,500日圓
與NURO 光同時申辦實際價格則為980日圓
如果透過官方網站同時申辦「NURO 光」與該方案，即可適用「NURO 光 PS5特典」。
由於光纖網路服務的3年期基本費用毎月將減免520日圓(含稅)，因此該方案的費用實際只需月付980日圓(含稅)即可使用。
此外， 基本安裝費用最高49,500日圓(含稅)將被免除 之外，還可享受其他公司服務轉過來時產生的 合約終止費用與剩餘安裝費等最多60,000日圓(含稅)的補償 特典。
詳細資訊請上「NURO 光 PS5 特典」特設網頁確認。
也將舉辦有機會獲得PS5相關獎品的活動
此優惠適用於同時申請「NURO 光」與「PlayStation 5 數位版 日語專用 for NURO」的新客戶
獲獎者將從符合資格的參與者中通過抽獎選出，獎品包括「PlayStation Portal 串流播放器」「DualSense 無線控制器(節奏藍)」「矽膠套(DUALSHOCK灰)」。
也將實施針對NURO 光使用客戶的活動
如果已經是「NURO 光」的用戶，並且新申辦「PlayStation 5 數位版 日語專用 for NURO」，將有機會參加矽膠套「PlayStation」的抽獎，將有30位幸運兒有機會獲得。
報名期間至 2026年7月19日為止 。
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