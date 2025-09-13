PS5 Pro未出，Slim先縮水？傳聞新版容量大減但賣原價，變相加價！再評《對馬戰鬼》限定手掣，呢個價錢你點睇？

PlayStation 5 又有新消息？這次可能是壞消息！影片瘋傳 Sony 為節省成本，未來推出的 PS5 Slim 主機容量，將由現在的 1TB 大幅縮水至 829GB，但價錢竟然不變，這算是變相加價嗎？我們深入討論這操作背後的可能性，以及對消費者的實際影響。另外，為迎接遊戲大作《對馬戰鬼》，PlayStation 亦推出了限定版主機蓋及手掣 ，花紋設計雖然精美，但手掣定價高達 668 元，你又覺得物有所值嗎？

