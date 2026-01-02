宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
PS5 Pro 悄悄換新型號！效能不變，但兩個部分有感升級
索尼 近日悄悄更新 PlayStation 5 Pro（PS5 Pro） 主機型號，推出新版本 CFI-7100B01，並由此取代先前的 CFI-7000B01。這次更新重點放在內部效能調整，主打降低「耗電」與「發熱」，同時讓主機在長時間運作下維持更安靜的表現，但整體效能與功能並未發生改變。
外觀方面，新款 PS5 Pro 與前一版本完全相同，索尼並未調整主機造型、系統功能或遊戲效能表現。實際遊玩時，畫質、幀率與讀取速度皆與舊款一致，玩家不會感受到任何性能差異。換言之，這次更新屬於「內部最佳化」，而非功能升級或硬體強化。
在硬體層面，主要調整來自對 AMD APU 的重新配置。索尼針對處理器設計進行微調，讓整體功耗降低約 4%，同時有助於減少發熱量。此外，內部散熱模組與散熱器結構也同步改版，使風扇運轉噪音約降低 2 分貝。雖然數據幅度不大，但在長時間遊戲、散熱系統高負載運轉時，實際仍能感受到噪音下降帶來的差異。
除了主機本體，DualSense 手把也同步進行小幅更新。新版 DualSense 採用重新設計的內部電路板，並搭載容量更大的電池，官方數據顯示續航力可提升約 50%。這項調整改善了玩家長期詬病的電量偏短問題，但在外觀、手感與操作配置上皆維持不變，確保使用體驗一致。
整體來看，這次 PS5 Pro 的改款並非為了追求更高效能，而是針對能耗、溫控與使用舒適度進行細部修正，屬於偏向「製程成熟化」的調整，對一般玩家而言差異有限，但對重度使用者或長時間遊玩族群，仍具實際意義。
