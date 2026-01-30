獨立書店推薦賞︱吳靄儀《雨中的香港》獲獎
PS6可能延期到2028？分析師曝PlayStation遊戲賣超好、PSN活躍用戶數上升讓Sony不急推新主機
轉眼間，Sony 旗下遊戲主機品牌 PlayStation 的最新款 PS5 推出已經快要 6 年了。而根據往例，通常 PlayStation 大約每隔 7 年都會推出一代新主機，因此原先市場預估 PS6 將有望在明年到來。不過，現在根據最新的分析報告，稱 Sony 有可能推遲 PS6 的發售日，原因是因為根據預測，PlayStation 的第一方與第三方遊戲的好表現將再度讓 Sony 集團的新一季財報獲利超乎預期，加上全球 AI 需求而引起的記憶體漲價，因此 Sony 可能會更傾向於延長 PS5 的生命週期，推遲 PS6 的到來。
綜合外媒報導，國外遊戲與科技公司 MST International 的資深分析師 David Gibson 近日發布分析報告，指出根據他的觀察，由於今年第三季 Sony 旗下第一方遊戲與第三方遊戲的銷售表現都非常好，因此將替 Sony 集團創造「超乎預期的獲利」，此外，PlayStation 的 PSN 訂閱服務也將持續成長，預估總銷售額將達到 1.8 兆日圓（約 3600 億元新台幣）。
「也因此，Sony 可能會預計延長 PS5 的生命週期，可能會在 2028 年之後才推出 PS6。」，此外，David Gibson 也指出，現階段比起主機銷量，或許 Sony 更有興趣的是留存 PSN 上的活躍玩家用戶：「數據表明，PS5 的活躍用戶持續創下新高，因此 Sony 會更傾向於留住他們，而非衝高主機銷量。」
不過，David Gibson 也表示，雖然短期內由於遊戲銷售表現與不斷上漲的 PSN 活躍用戶數，Sony 能夠更堅守在 PS5 世代的主機，甚至也因為自己的記憶體庫存與可能推遲 PS6 推出的戰略，能夠暫時躲掉這波記憶體漲價潮，但如果 Sony 遲遲不推出 PS6 的話，可能就會面臨風險，並且，記憶體漲價的相關成本可能到明年就會轉嫁給玩家們了，因此 Sony 仍必須做好準備，以過渡這段到新主機發皺之前的時間。
「龜田的柿種」×「勇者鬥惡龍VII Reimagined」聯名商品確定於 2 月 3 日起期間限定販售！以「力量種子」與「速度種子」為概念
龜田製菓株式會社宣布，將推出與預定於 2026 年 2 月 5 日（四）發售的《勇者鬥惡龍VII Reimag []Saiga NAK ・ 4 小時前
香港電訊商開始熱身！Galaxy S26 系列盛傳 2 月 25 日正式亮相!
踏入 2026 年第一季，當中最受矚目的年度旗艦 Samsung Galaxy S26 系列，其發佈細節終於日趨明朗。儘管官方對於具體日期依舊三緘其口，但早前海外多位資深爆料達人均不約而同將矛頭指向 2 月下旬。與此同時，香港本地電訊商亦開始在社交平台低調發力，透過各種暗示貼文為新機造勢，這種來自零售前線的動向，往往預示著官方發布會已進入最後倒數階段。Mobile Magazine ・ 4 小時前
ChatGPT 下月停用 GPT-4o：僅 0.1% 人仍在用、情人節前夕說再見
OpenAI 宣布 2 月 13 日起停用 GPT-4o 等舊模型，理由係只剩 0.1% 用戶使用，大部分已轉用 GPT-5.2；公司強調新模型已改善個性化同創意功能，但有網民調侃「情人節前夕就分手」。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
Apple 收購以色列 AI 初創 Q.ai：傳作價近 20 億美元，史上第二大交易！「無聲講嘢」黑科技或強化 AirPods 同 Vision Pro
Apple 確認收購以色列 AI 初創 Q.ai，技術聚焦耳語辨識同嘈雜環境音訊增強。報道指作價或接近 20 億美元，Q.ai 專利更提到以「面部皮膚微動」解讀「無聲講嘢」，或為 AirPods 同 Vision Pro 等穿戴裝置新功能鋪路。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
OpenMind 推出機器人應用商店 讓機器人透過應用程式學習新技能
OpenMind，一家專注於機器人軟件的公司，最近推出了一個全新的機器人應用商店，旨在讓人形和四足機器人獲得新的技能和能力。該平台目前已經上線，最終目標是能夠容納數千個應用，擴展機器人超越其內建硬件的能力。根據《福布斯》的報導，這個應用商店是基於 OpenMind 的模組化操作系統 OM1 建立的，該系統使開發者能夠創建打包特定技能的應用，以便在多個機器人平台上分發。 OpenMind 正在與多...TechRitual ・ 6 小時前
【HUAWEI 實用教室】用 HUAWEI Mate X7、教你一分鐘速裝 Octopus 港版八達通！
早前 HUAWEI 在港推出旗艦大摺新作 HUAWEI Mate X7 手機（售價 $15,988），並將在 2 月 6 日正式開賣。除配備更強效能及攝影表現、港版機型在地處理亦同樣到位，包括支援港人常用 Octopus 八達通 App。Mobile Magazine ・ 4 小時前
新技術讓 3D 打印製作真實人手模型變得更經濟實惠
一種名為「增材製造晶體調節法」（CRAFT）的新型 3D 列印方法已被開發出來。該方法允許使用單一且廉價的材料，在像素級別創建具有不同機械和光學特性的 3D 物體，例如硬度和透明度。德克薩斯大學奧斯丁分校的研究人員與桑迪亞國家實驗室合作設計了這一方法，將一種廉價液體轉變為材料變色龍。團隊甚至成功製作了一個人手的逼真複製品。德克薩斯大學化學副教授 Zak Page 表示：「我們能夠在三維空間中控制分...TechRitual ・ 12 小時前
YouTube 2025 年度香港十大排名揭曉：MC 三曲入榜力壓姜濤！2026 年要全面圍堵「AI 垃圾內容」
YouTube 正式發布 2025 年度香港榜單，記錄了過去一年港人的文化足跡。在樂壇與創作界大洗牌的同時，YouTube 執行長 Neal Mohan 在 2026 年度展望中投下震撼彈：平台將動用最強技術打擊「AI 垃圾內容」，確保用戶不再被低質重複的自動化影片淹沒，守護創作者生態的純淨度。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
《天穗之咲稻姬～日糠巡靈譚～》確定於 2 月 5 日推出！有機會抽中壓力 IH 電鍋「NX-AA10」的活動也同步開跑
《天穗之咲稻姬》全新手機／PC 遊戲《天穗之咲稻姬～日糠巡靈譚～》確定將於 2026 年 2 月 5 日（四） []Saiga NAK ・ 58 分鐘前
黃大仙祠上頭炷香攻略2026｜嗇色園：禁帶元寶蠟燭／黃大仙祠年廿九、農曆新年開放時間＋上頭炷香人流管制安排
農曆新年將至，不少市民都會到黃大仙祠上「頭炷香」祈求來年順風順水。適逢2026年的大除夕為年廿九，嗇色園於1月29日便公佈了當晚將通宵開放，並實施嚴格的人流管制措施。為了讓各位善信參神時更加得心應手，Yahoo Travel特別整理了這份詳盡的入場攻略，由交通排隊到參拜禁忌一文看清，助大家平安順利接福氣。Yahoo 旅遊 ・ 22 小時前
Nintendo Switch 遊戲《Tomodachi Life 朋友收集夢想生活》確定於 4 月 16 日發售！系列首次加入「島嶼建設」「道具工坊」等豐富新要素
任天堂宣布，Nintendo Switch 遊戲《Tomodachi Life 朋友收集夢想生活》將於 202 []Saiga NAK ・ 36 分鐘前
SpaceX 傳擬合併 xAI 兼準備 IPO：馬斯克又一盤大棋？「太空 AI 數據中心」概念惹爭議
據路透報導，SpaceX 正就合併 xAI 展開談判，並為今年內 IPO 鋪路。CEO 馬斯克更提出將 AI 數據中心送上地球軌道以用太陽能慳電同降散熱成本，但分析指投資巨大且不確定性高。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
想加入《幻獸帕魯》開發團隊做遊戲？社長曝公司標準：「沒玩Steam遊戲不收！」
隨著 2024 年橫空出世的《幻獸帕魯》大獲成功，廣受玩家好評後，日本遊戲開發商 Pocketpair 也隨之聲名大噪，吸引了許多想踏入遊戲開發圈的日本新鮮人們前往。而昨（23）天 Pocketpair 社長溝部拓郎就在 X 上分享 Pocketpair 的有趣招聘要求，表示他們會要求所有求職者都必須在履歷中附上自己的 Steam 遊戲庫截圖，如果沒有的話就會直接被打回票。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
財神爺衝業績！年末財運最旺TOP4星座：金牛存款增加、巨蟹無壓力買爆
歲末年終將近，各大品牌紛紛推出優惠，財神爺似乎也開始趕績效。在年底前，有4個星座特別容易接到財神爺送來的驚喜，財運表現相當亮眼。姊妹淘 ・ 1 小時前
NBA｜傳湖人要求占士大幅減薪留隊 或影響「大帝」來季去向
湖人球星勒邦占士（LeBron James）來季會否繼續留效湖人，近日成為聯盟熱話。據美國傳媒報道，湖人管理層若希望「大帝」下季留效，將會要求他接受一份「顯著減薪」的新合約，這個因素隨時成為影響其去留的關鍵。Yahoo 體育 ・ 29 分鐘前
佘詩曼「大女主高級氣場」飾物名單：EMPHASIS農曆新年M 「冠」系列珠寶，「玫瑰金＋紅」應節又時尚
佘詩曼近年「Man姐」氣場深入民心，其高知感穿搭與氣質都成為很多女生會想學習的對象。從佘詩曼的穿搭裡看到，飾物是顯高級的重要一環，而之前她加持的EMPHASIS珠寶在農曆新年出了新款式，在玫瑰金飾物裡加入紅色元素，應節又時尚，來看看系列吧！Yahoo Style HK ・ 37 分鐘前
特朗普威脅要對向古巴提供石油的國家徵收關稅
外電報道，美國總統特朗普頒布行政命令，授權美國對被認定向古巴出售或提供石油的國家的產品徵收關稅。該行政命令責成商務部查明可能向古巴提供石油的國家，並表示高級政府官員將決定應徵收多少額外關稅。 特朗普表示，古巴政府採取損害及威脅美國的非常規行動，該政權與眾多敵對國家、跨國恐怖組織以及對美國懷有惡意的勢力結盟並為其提供支持。(mn/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 8 小時前
特朗普宣布美國進入緊急狀態 威脅對向古巴提供石油國家加徵關稅
美國總統特朗普周四（29 日）簽署行政令，宣布美國進入緊急狀態，威脅對向古巴提供石油的國家輸美商品加徵從價關稅。鉅亨網 ・ 5 小時前
特朗普放話：對加拿大飛機加徵50%關稅
美國總統特朗普周四（29 日）在社交平台 Truth Social 上發文，稱加拿大「錯誤、非法且長期」拒絕認證美國航太龍頭灣流（Gulfstream）500、600、700 和 800 型公務機，構成對美國企業不公平對待。鉅亨網 ・ 7 小時前
黃日華千人前激罕回應與關寶慧真實關係 曾承諾已故太太「終身不娶」
黃日華自2014年與港視（HKTV）約滿，已甚少參與幕前演出；日前，黃日華出席活動時宣布自己現時已冇晒戲癮，基本上係退出娛樂圈，唔會再接任何影視嘅演出，又指自己知自己唔會去返以前顛峰狀態，寧願留啲美好印象畀觀眾，以及畀時間自己去做自己喜歡嘅事情。黃日華希望遠離鎂光燈，卻因好友任達華喺TVB節目《一周星星》上嘅一句玩笑，令黃日華與59歲女星關寶慧嘅緋聞再次成為焦點。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前