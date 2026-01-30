PS6可能延期到2028？分析師曝PlayStation遊戲賣超好、PSN活躍用戶數上升讓Sony不急推新主機

轉眼間，Sony 旗下遊戲主機品牌 PlayStation 的最新款 PS5 推出已經快要 6 年了。而根據往例，通常 PlayStation 大約每隔 7 年都會推出一代新主機，因此原先市場預估 PS6 將有望在明年到來。不過，現在根據最新的分析報告，稱 Sony 有可能推遲 PS6 的發售日，原因是因為根據預測，PlayStation 的第一方與第三方遊戲的好表現將再度讓 Sony 集團的新一季財報獲利超乎預期，加上全球 AI 需求而引起的記憶體漲價，因此 Sony 可能會更傾向於延長 PS5 的生命週期，推遲 PS6 的到來。

綜合外媒報導，國外遊戲與科技公司 MST International 的資深分析師 David Gibson 近日發布分析報告，指出根據他的觀察，由於今年第三季 Sony 旗下第一方遊戲與第三方遊戲的銷售表現都非常好，因此將替 Sony 集團創造「超乎預期的獲利」，此外，PlayStation 的 PSN 訂閱服務也將持續成長，預估總銷售額將達到 1.8 兆日圓（約 3600 億元新台幣）。

「也因此，Sony 可能會預計延長 PS5 的生命週期，可能會在 2028 年之後才推出 PS6。」，此外，David Gibson 也指出，現階段比起主機銷量，或許 Sony 更有興趣的是留存 PSN 上的活躍玩家用戶：「數據表明，PS5 的活躍用戶持續創下新高，因此 Sony 會更傾向於留住他們，而非衝高主機銷量。」

不過，David Gibson 也表示，雖然短期內由於遊戲銷售表現與不斷上漲的 PSN 活躍用戶數，Sony 能夠更堅守在 PS5 世代的主機，甚至也因為自己的記憶體庫存與可能推遲 PS6 推出的戰略，能夠暫時躲掉這波記憶體漲價潮，但如果 Sony 遲遲不推出 PS6 的話，可能就會面臨風險，並且，記憶體漲價的相關成本可能到明年就會轉嫁給玩家們了，因此 Sony 仍必須做好準備，以過渡這段到新主機發皺之前的時間。