PS6確認開發中？效能遭爆料等於9070XT，搭新技術光追效果更強

轉眼間，PlayStation 平台的最新世代主機 PS5 已經推出 5 年了，並且在這五年間也順利繳出亮眼成績單，就連 Sony 內部都認為，PS5 是有史以來最成功的 PlayStation 主機。不過，五年光陰也代表 PS5 主機的生命週期已經走過一半，許多玩家也開始討論下一代 PS6 主機的到來。而現在有關於 PS6 的更多規格洩露已經曝光，PS6 的顯示效能將有望能夠達到目前 AMD 最先進的 9070XT 顯示卡水準，並且結合先前的爆料，預期光柵化效能還會達到 PS5 的三倍以上。

國外知名硬體爆料者 KeplerL2 日前分享了 PlayStation 下一代主機 PS6 的爆料消息，稱 Sony 預計會讓 PS6 的 CPU 性能達到 AMD 7700X CPU 的水準，而 GPU 晶片更將等於目前 PC 上的 9070XT 顯示卡，做為對比，大約就等於 Nvidia 的 5070Ti 顯示卡，並且得益於新架構與新技術，PS6 的光追性能還有望更好，這點與另一位爆料者 Moore's Law Is Dead 之前的消息不謀而合，認為 PS6 除了光追性能更好外，光柵化效能還會達到 PS5 的三倍多。

而對此，綜合外媒報導，其實 PS5 的架構師 Mark Cerny 日前也有與AMD 的高級副總裁 Jack Huynh 舉辦一場技術座談會，Mark Cerny 就表示，他們現在正在探索的是如何利用機器學習，來更方便開發者們能開發出更細緻的畫面，並且他們也提到，就現在的技術而言，目前的光線追蹤、光照技術等都已經到了極限，因此在未來的主機上預計會引進 AMD 新的「神經輻射快取」技術，讓 CPU 與 GPU 能夠更進一步分工，從而提升效能。

只不過，在這些爆料消息後，還是要說明的是 PS6 目前仍然處於早期開發當中，而如果根據以往的經驗推算上市時間的話，或許我們也得要等到 2027 或 2028 年才能看到新一代主機的問世。

