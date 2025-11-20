泰國曼谷 - Media OutReach Newswire - 2025年11月20日 - PTT 潤滑油為 PTT 石油暨零售業務公共有限公司 (PTT Oil and Retail Business Public Company Limited，OR) 旗下的旗艦潤滑油品牌，隨著推出泰國首款通過最新 API SQ / ILSAC GF-7A 標準認證的引擎機油，正式進軍國際。此舉不僅彰顯品牌創新實力，更確立泰國於全球潤滑油業市場中的新興領導地位。





PTT 潤滑油以 API SQ 認證機油領航國際標準 業務拓展至非洲及中東市場

新推出的 PERFORMA SUPER SYNTHETIC 0W-20 採用獨家 EVOTEC 技術研發，符合全球最嚴格的引擎保護標準。產品獲 API SQ / ILSAC GF-7A 認證，具備卓越的抗磨損效能、有效抑制沉積物形成，並兼容乙醇燃料，同時符合歐盟第五期排放標準，為注重環保效能的駕駛者與原廠設備製造商 (OEM) 提供雙贏方案。



PTT 潤滑油業務高級執行副總裁 RACHA U-THAICHAN 先生表示：「成為泰國首個取得 API SQ 認證的品牌，不僅是一項產品上的里程碑，更展現亞洲有能力為永續交通制定全新標準。」他續指：「PTT 正在重新詮釋泰國潤滑科技創新，如何為全球市場帶來真正的突破與價值。」



作為全球主要汽車製造基地之一，泰國於 2022 年共生產 188 萬輛汽車，其中逾 100 萬輛出口海外。PTT Lubricants 將此一戰略優勢作為拓展國際業務的重要支點。憑藉 30% 的當地市場佔有率及連續 13 年榮登泰國潤滑油品牌之首，該公司現正全力進軍多個高增長市場，加速全球化佈局。



PTT Lubricants 已成功建立覆蓋整體東盟市場的業務版圖，涵蓋印尼、越南、柬埔寨、寮國、菲律賓、馬來西亞、新加坡、緬甸、汶萊及台灣，並透過前瞻性策略，進一步拓展至非洲與中東，以回應當地因基建飛躍發展而急速攀升的高性能潤滑油需求。



PTT Lubricants 亦持續加強其全球夥伴關係，包括與 Total Lubmarine 的長期聯盟，使品牌得以為全球逾一千個港口提供船用潤滑解決方案。



有別於傳統僅透過企業項目推動永續發展的做法，PTT 潤滑油將環境策略深植於每項產品研發之中。品牌致力研發具備延長引擎壽命、提升燃油效益及減低碳排放的高效潤滑油，為全球市場降低對環境的影響。



自三十多年前作為本地泰國企業起步，PTT 潤滑油現已躍升為區域領導品牌，產品出口至全球超過 40 個國家。如今，該品牌不僅定位為供應商角色，更致力成為潤滑油技術的全球標準制定者。



RACHA 表示：「我們的 API SQ 認證產品已準備就緒，能滿足各類乘用車汽油引擎的需求，無論路況、無分地區。我們的目標明確，乃確保 PTT 潤滑油符合國際標準，並在全球市場中奠定聲譽。」





關於 OR

PTT 石油暨零售業務公共有限公司 (PTT Oil and Retail Business Public Company Limited，OR) 是泰國能源及零售市場的領導企業，業務版圖遍佈 10 個國家。公司業務涵蓋四大核心領域：流動業務：透過 PTT Station、PTT 潤滑油、PTT 液化石油氣 (LPG) 及 EV Station PluZ 提供能源解決方案；生活業務：包括亞洲最大咖啡連鎖品牌之一的 Café Amazon，以及便利店與空間管理服務；全球業務：積極拓展海外市場，目前擁有超過 400 間 PTT 加油站及 Café Amazon 分店；OR 創新業務：以科技與創新為驅動，發展新創業務及永續解決方案。



