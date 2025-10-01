PTT 石油暨零售業務推動AI個人化策略 加快業務增長步伐

創造山頂凌霄閣 英國建築師特里爵士離世
泰國曼谷 - Media OutReach Newswire - 2025 年 10 月 1 日 - PTT 石油暨零售業務公共有限公司 (下稱 OR) 正加速推進其數碼轉型藍圖，採用「數據優先」的核心策略，致力將個人化體驗與智能化客戶互動融入業務核心，務求在競爭日益激烈、重視體驗的消費市場中，奠定永續發展的穩健基礎。
OR 所秉持的理念，正是該企業願景「讓人人實現共融成長」的核心支柱，為公司在能源、生活及零售生態圈中，實踐公平、普及及永續價值的長遠承諾提供指引。
作為泰國首屈一指的綜合能源與零售企業，OR 成為傳統企業如何擁抱新世代科技，以全面提升服務水準、深化客戶關係，並實現卓越營運樹立市場典範。公司憑藉規模、覆蓋範圍及創新思維方面上的優勢，在東南亞消費服務業的數碼轉型進程中處於領先地位。
OR 數碼業務及解決方案資深執行副總裁 Pakorn Suriyabhivadh 先生，正領導企業層面的個人化策略，以全面落實這一願景。他指出：「市場競爭早已超越產品層面，未來的贏家將是那些真正洞悉顧客需求，並能即時交付貼心體驗的品牌。」
OR 旗下燃油及零售網絡 (包括 PTT Station、Café Amazon 及 EV Station PluZ) 每日擁有逾 390 萬客戶，應用程式的活躍用戶更突破 900 萬。憑藉此一龐大的數據生態系統，OR 正積極打造橫跨線上與線下的即時個人化互動體驗。
此策略的核心在於整合生成式 AI、預測分析技術及即時內容推送，為不同年齡層，尤其是注重個人價值與身份認同的 Z 世代與 Alpha 世代，打造深具意義的個人化接觸點。相關技術廣泛應用於打造專屬優惠、聊天機械人建議，乃至於根據使用者情境與行為呈現的動態內容。
為衡量成效，OR 聚焦於兩項核心績效指標：一是反映顧客忠誠度的「淨推薦值」（Net Promoter Score, NPS），涵蓋所有平台及渠道；二是個人化推廣活動對業務的直接影響，包括平均消費額、購買頻率與用戶黏著度等。初步數據顯示這兩方面皆有實質提升。其中最具代表性的成果之一，是重新推出的 blueplus+ 應用程式，上線三天內便吸引超過 300 萬次影片觀看次數，其成功關鍵在於以敘事手法，呈現一系列專為不同世代打造的品牌吉祥物角色。
OR 的數碼轉型成效，背後來自一套涵蓋六大核心支柱的策略框架，全面貫徹個人化理念於營運體系各層面：
數碼消費者環境：建立全方位的顧客行為數據系統，深入掌握顧客偏好與習慣。
智能場域與門市：引入物聯網、Beacon 技術及影像分析，提升實體場景下的顧客互動體驗。
建立數碼渠道：升級 OR 手機應用程式，打造推廣、積分獎賞及預約服務於一身，同時整合線上與線下的數碼平台。
打造數碼供應鏈：透過系統整合來簡化物流作業，並串聯業務系統來降低成本。
雲端與企業級解決方案：採用雲端優先策略，搭配 AI 支援的後端處理與現代化系統設計，以提升企業靈活度。
多元化營收拓展戰略：進軍生活及金融服務領域，當中包括與 AIS 及 Krung Thai Bank 攜手合作的虛擬銀行項目，已獲相關部門批核。
然而，OR 管理層強調，科技並非成功的唯一關鍵。Pakorn 表示：「最具挑戰性的從來不是技術，而是如何讓整個組織齊心推動改變。」他指出，這項計劃最初由一個專注於 blueplus+ 應用程式的小型跨部門團隊啟動，然後透過企業文化變革、數碼能力建設，以及對數據基礎設施與 AI 平台的投資，逐步擴展至整個業務單位。
他補充道：「未來最強大的品牌，不僅要具有效率，更需具備同理心。對 OR 而言，這段旅程已正式展開。」
關於 OR
PTT 石油暨零售業務公共有限公司 (PTT Oil and Retail Business Public Company Limited，OR) 是泰國能源及零售市場的領導企業，業務版圖遍佈 10 個國家。公司業務涵蓋四大核心領域：流動業務：透過 PTT Station、PTT 潤滑油、PTT 液化石油氣 (LPG) 及 EV Station PluZ 提供能源解決方案；生活業務：包括亞洲最大咖啡連鎖品牌之一的 Café Amazon，以及便利店與空間管理服務；全球業務：積極拓展海外市場，目前擁有超過 400 間 PTT 加油站及 Café Amazon 分店；OR 創新業務：以科技與創新為驅動，發展新創業務及永續解決方案。
