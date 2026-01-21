PUBG MOBILE即將與aespa聯名！將推出一系列表現該概念與音樂的遊戲內物品和活動

PUBG MOBILE與aespa的聯名已於2026年1月15日(四)開跑！

將於 2026年1月15日(四)至2月28日(六)8點59分 限期實施，玩家可以享受各種表現aespa概念和音樂的遊戲內物品與活動。

此外，PUBG MOBILE日本官方X(@PUBGMOBILE_JP)上也正舉辦有機會抽中aespa親筆簽名海報的活動。

PUBG MOBILE與aespa聯名！

廣告 廣告

PUBG MOBILE與aespa的聯名將於 2026年1月15日(四)至2月28日(六)8點59分 限期實施。

本次的聯名活動中，玩家們可以享受各種表現aespa概念和音樂的遊戲內物品與活動。

使用aespa樂曲的專屬表情「PUBGM X aespa - Whiplash表情」，以及「PUBGM X aespa - Dark Arts表情」，讓玩家能夠在遊戲中感受aespa的表演與世界觀。

登場配件

服裝套組4種

頭盔1種

槍械皮膚2種

平底鍋1種

表情2種

語音卡5種(每位成員4種與活動用團體語音1種)

登場表情

PUBGM X aespa - Whiplash表情

PUBGM X aespa - Dark Arts表情

服裝套組























遊戲內活動

除了聯名配件外，本次聯名還將舉辦遊戲內活動。

本次預計實施「aespa語音卡入手活動」與「聯名紀念登入活動」、「聯名紀念遊戲活動」3個活動。

aespa語音卡入手活動

本活動將於 2026年1月15日(四)至2月1日(日)8點59分 實施，只要通過4個任務就可入手「PUBGM X aespa 語音 (EVENT)」。

聯名紀念登入活動

本活動將於 2026年1月15日(四)至2月1日(日)8點59分 實施，只要連續登入15天，就可獲得aespa箱子兌換券12張。

聯名紀念遊戲活動

本活動將於 2026年2月1日(日)至2月16日(五)8點59分 實施，只要通過所有任務就可獲得aespa箱子兌換券6張。

有機會獲得aespa親筆簽名CD與海報等獎品的活動現正實施中！

為紀念本次聯名，現正實施抽出2位幸運兒送出「aespa親筆簽名CD」、5位幸運兒送出「aespa親筆簽名海報」的抽獎活動。

活動到 2026年1月31日23點59分 為止。

報名方式如下。

追蹤PUBG MOBILE日本官方X(@PUBGMOBILE_JP)

轉發活動貼文

標註活動標籤「#aespa看板キャンペーン」將自己在遊戲中拍攝的aespa看板的照片上傳至X

另外還有可獲得價值5,000日圓Amazon禮品卡的活動！

為紀念本次聯名，現正實施抽出5位幸運兒送出「價值5,000日圓Amazon禮品卡」的抽獎活動！

活動到 2026年1月31日23點59分 為止。

報名方式如下。

追蹤PUBG MOBILE日本官方X(@PUBGMOBILE_JP)

轉發活動貼文

另外，轉發貼文時若引用遊戲內配件的照片、影片上傳，中獎機率將會UP，請別忘了喔！