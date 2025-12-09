Pudu 發佈新款四足機器狗 D5 在東京機器人展亮相

中國機器人公司 Pudu 在東京國際機器人展覽會 (iREX 2025) 上發佈了最新的創作，名為 D5，這是一款接近一米高（約 3.2 英尺）的四足機器人。這款四足機器人引起了大家的注意，因為它優雅地下樓梯，抬起右前腿，似乎是在向觀眾致意，然後在展覽館內靈活地避開障礙物，據中國網絡媒體報導。這是 Pudu 發佈的第二款機器狗，繼 2022 年推出的較小且靈活性較低的模型之後。D5 利用了運動控制算法、關鍵組件和具身智能等方面的技術進步，反映出該行業的快速發展。PUDU D5 系列是一款行業級的自主四足機器人系列，結合了高性能計算與全地形能力，包括腿型和輪式模型，該公司在聲明中表示。

D5 是一款設計用於在嚴苛和多變環境中進行完全自主操作的四足機器人。該公司聲稱 D5 能夠在室內倉庫、崎嶇的戶外地形、危險的檢查場地、工業配送路線和越野研究區域中進行導航。D5 系列搭載 NVIDIA Orin 平台和 RK3588 雙處理器架構，提供高達 275 TOPS 的計算能力，使其能夠進行即時處理，包括 SLAM 繪圖、障礙物避免、物體識別和路徑優化，無需人類監督。它可以對多達一百萬平方米的區域進行繪圖和導航，單次檢查範圍可達 8.6 英里（約 14 公里）。該機器人配備了四個 120° 魚眼攝像頭，以實現完整的 360° 感知，並搭載前後安裝的 192 線 LiDAR，生成密集的 3D 點雲，從而使操作員能夠採用「看見與解決」的方法，提高安全性和運營效率。

D5 系列為了耐用，採用了高強度鋁合金和閉環扭矩控制，支持穩定負載，最大可達 66 磅（約 30 公斤），並能持續運行超過兩小時。根據 Pudu 的說法，該機器人具備 IP67 級別的防塵防水性能，以及從 -20°C 到 55°C 的寬廣工作溫度範圍，設計上能夠抵抗惡劣的環境。Pudu 將 D5 定位為其多形式具身智能戰略中一個關鍵組成部分，旨在橋接專業機器人和人形機器人，推進公司對智能、適應地形的自主機器的願景。

深圳的 Pudu 已經建立了一個廣泛的服務機器人組合，涵蓋了餐廳和酒店的食品配送，以及清潔和工廠物流等多個領域。自 2016 年由創業者 Felix Zhang 創立以來，該公司已在 80 多個國家和地區售出超過 100,000 台機器人，根據《南華早報》的報導。中國已成為服務機器人的領導者，擁有豐富的實際應用案例，快速的產品迭代和較低的製造成本。根據《南華早報》的報導，競爭對手包括 Keenon Robotics、雲集科技和 Robint Technology。Pudu 現在正在擴展至專業的半人型和人形機器人，作為其下一個增長階段的一部分。在 iREX 2025 上，除了 D5，Pudu 還展示了其先進的機器人生態系統，涵蓋專業、半人型和人形機器人，旨在改變酒店、零售、醫療、物流和教育等行業。亮點包括用於餐廳配送和廣告的 BellaBot Pro、各種配置的 PUDU T300 系列工業配送機器人，以及 CC1 Pro 和 MT1 Max 自動清潔解決方案。

根據摩根士丹利在十二月的研究報告，主要的機器人製造商已經設定了 2026 年的雄心目標，並且在今年下半年已經宣布的訂單總額超過 20 億元人民幣（約 2.82 億美元）。不過，分析師警告稱，有限的操作能力可能會限制近期的快速增長。

