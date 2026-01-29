Puma被安踏體育以約140億港元收購，繼始祖鳥後成為中國品牌！會令時尚迷動搖買Speedcat鞋嗎？

Puma 被安踏體育收購，即將成為中國品牌！大陸體育用品品牌「安踏」近年積極擴張版圖，繼 FILA 、Amer Sports （即始祖鳥母公司）後，正式收購 Puma SE 29.06% 股份，將成為 Puma 的最大股東。換句話說，PUMA 將成為中國品牌！

(Getty / Â Photographer: Qilai Shen/Bloomberg)

(Photo by Hector RETAMAL / AFP)

安踏體育以約 15 億歐元（約 140 億港元）收購 PUMA 所屬公司 Puma SE，交易完成後，將成為 Puma 的最大股東。安踏為穩定軍心，表示公司「不會直接介入 Puma 經營」，品牌會保持原有的德國風格，亦無意將 Puma 私有化，只期望繼續發揮品牌的國際影響力。

Puma 近年積極重建品牌形象，除了請來 Rihanna 合作打造 Fenty x Puma 系列，市場策略轉向 Gen Z 市場推出 Speedcat 跑車鞋，請來 BLACKPINK Rose 、Dua Lipa 代言，吸引了大批的年輕消費者，2024 年更登上 LYST 的熱搜排行榜。

暫時看來，Puma 將維持原有的經營模式，相信對產品研發與宣傳影響不大，讓我們密切留意品牌的最新動向吧！

