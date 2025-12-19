宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
編輯私心推！PUMA巧克力棕賽車鞋時髦破表…Rina同框愛貓上腳FILA緞帶老爹鞋、甜炸貓奴心
話題鞋款輪番登場、沒有要放過錢包的意思，鞋櫃爆了還是要買！從可愛到高級，這些鞋一穿上就自帶話題，難怪鞋迷全面失守～而且不只好看，還好走、好搭，從日常到聚會都能撐住全場氣氛。
Rina首次與愛貓同框、上腳FILA緞帶老爹鞋，吸睛度破表
說到今年最有話題度的鞋款，FILA這雙真的很會抓氛圍。以粉綠與粉紅的夢幻配色，直接替整個畫面套上韓劇級粉色濾鏡。而形象大使 Rina 更首次帶著愛貓 Wuna合體入鏡，把聖誕穿搭變成最療癒的冬日日常，甜度瞬間破表。
Rina戴上聖誕紅毛帽、穿上學院風連帽外套，內搭V領上衣與奶油白百褶短裙，粉系層次搭配甜而不膩。而真正讓人移不開視線的，是她腳上那雙全新緞帶老爹鞋。粉綠與粉紅配色，加上蛋白霜般的白色鞋面與線條設計，再混搭甜筒格紋拼接細節，整雙鞋層次感直接拉滿。
除了顏值在線，這雙鞋也很懂實際需求。輕量厚底設計自然拉長腿部比例，走起來穩又舒服，完全是「好看又好走」代表。難怪一穿上，整套穿搭立刻升級成主角。
今年不管是聖誕派對、朋友聚會，還是牽著毛孩散步，這雙緞帶老爹鞋都能輕鬆撐起造型焦點。每一步都像踩在粉色濾鏡裡，把溫暖又可愛的節日氣氛，直接穿在腳上。
PUMA 全新 SPEEDCATLUX 系列、巧克力棕 + 金屬銀打造時髦感
「一出場就很時髦」的鞋，那答案就是PUMA全新SPEEDCAT LUX系列。直接端出「巧克力棕 × 金屬銀」的夢幻組合，低調卻超有存在感，一看就知道不是普通配色，而是為時髦收尾量身打造。濃郁的巧克力棕成為主角，視覺溫潤又高級，再以金屬銀細節畫龍點睛，搭配高質感棕色皮革內裡，整體質感瞬間升級。
SPEEDCAT LUX 系列一次帶來兩大人氣鞋型：SPEEDCAT LUX Ballet 與 SPEEDCAT LUX OG。兩雙都延續經典賽車鞋輪廓，卻在細節上大玩質感層次—柔霧麂皮＋金屬光澤元素＋皮革內裡三種材質交織，讓經典不再只是復刻，而是升級版的時髦回歸。
其中 SPEEDCAT LUX Ballet以芭蕾舞鞋為靈感延伸，鞋型更俐落修長，上腳線條直接被拉長。金屬銀為主調，搭配巧克力棕麂皮彎刀與棕色皮革內裡，柔中帶酷，氣質與時髦一次到位。
而 SPEEDCAT LUX OG 則是復古派必收。以濃郁巧克力棕為基底，點綴金屬銀彎刀細節，在復古賽車靈魂中注入現代感。加上皮革內裡帶來更貼合舒適的腳感，讓整體質感進一步升級。
