PUMA新年「黑色雙皮扣鞋」很搶手！3款馬年新鞋詢問度超高，深紫色仿馬毛Speedcat上架

2026馬年要來了！今年在2月17日就大年初一，很多品牌都在推出馬年系列。PUMA馬年很給力，Speedcat以及H-Street Equestrian鞋子都有特別版設計，現在官網都就快斷碼了，時尚迷快點去看看吧！

很多品牌都要來迎新春，PUMA這年也不例外，馬年系列從3款鞋子著手，有熱賣的Speedcat，選來深紫色款，並加入仿馬毛紋理設計，Speedcat迷要來試試看！

Speedcat "Year Of Horse" 女子休閒鞋 $899

另外有兩對黑色鞋，分別是RS LITE厚底老爹鞋，機能性設計相當舒適。

RS LITE "Year Of Horse" 男女皆宜休閒鞋 $859

還有一對H-Street Equestrian黑色鞋款，以馬術為靈感，加入兩條皮革扣帶做點綴，低調有型不誇張。這對鞋在Threads上已火速掀起熱話，官網更就快斷碼，想要入手的要趕快去門市試試。

H-Street Equestrian 女子休閒鞋 $859

服裝上也有一些賽車外套上架，從紅黑到灰色、黑色款都有。同場都有一些Quarter Zip衛衣、拉鏈外套、運動褲子，設計也很日常容易配搭的款式，時尚迷在農曆新年前買新衫新褲新鞋迎馬年！

PUMA官網按此

