「Miu Miu x NB平替」Puraai德訓鞋香港買到！怕撞款Samba的話，參考IG達人追捧的意大利小眾品牌

農曆新年今年在2月17日就是大年初一，想在新年前買新鞋的話，近期意大利純素皮鞋品牌Puraai來到香港了！這個由兩位年輕設計師在2018年創立的品牌，在不少穿搭達人的IG Post裡逐漸出現。想穿T-toe德訓鞋但又怕撞款Samba、Alohas這些款式的話，現在有Puraai的鞋款加入買鞋清單裡！
意大利品牌Puraai，於2018年由兩位年輕設計師創立，靈感來自他們的一次日本之旅，當時在塑膠瓶上發現了可回收符號「ラ」。這一發現促使他們專注於使用永續回收材料。而品牌名稱結合了日文的「Pura」（塑膠）和「ai」（愛），象徵著對再利用塑膠的熱愛，並通過環保生產鞋款。鞋款是無動物傷害之下製造的純素皮鞋，致力於全方位加入永續生產行列。
自Samba大熱，薄底鞋熱潮在近年的熱度有增無減，亦令Puma Speedcat、Alohas，連出名老爹鞋、跑鞋的Asics都將Skyhand薄底鞋推到潮流市場。怕撞款的話，近年都有不少時尚KOL追捧一些小眾品牌，Puraai也是其中之一，看似Miu Miu x NB風格的雙色鞋帶設計Panther Sneaker，成為潮人們新寵，百搭的奶油白、銀白、黑色都好搶手；喜歡搶眼色的話，紅色也是被追捧的一款，穿起來有幫穿搭點綴加分的效果。
Puraai Panther Sneaker（$1,690）這款意大利手工製作的鞋子現在於kapok上架，顏色選擇包括紅色、綠色、黃色、粉紅色和粉藍色等。想在新年前買新鞋子的話，可以去試試看！
Chanel新廣告兩大神顏香奈兒同框太好看！Jennie與Gracie Abrams演繹最新Coco Crush首飾
GD愛貓ZOA香港Pop-up登陸旺角！ZOAful Days選址朗豪坊，影相兼預約入場買可愛周邊
