Q3台南房貸金額最高這條路！吸中高資產客

▲台南育平九街一帶擁有舒適、悠閒的氛圍，吸引中高資產客群購屋居住。（圖／信義房屋）

[NOWnews今日新聞] 聯徵中心資料顯示，第三季台南市主要路段平均授信額度最高在安平區育平九街，為1476萬。在地房仲專家指出，育平九街屬五期重劃區內，位於安平西北側，與安平老街等觀光區一橋之隔，整體居住氛圍舒適、悠閒，多透天別墅或戶數不多的社區大樓，吸引中高資產客群購屋居住；相較之下，安平西南側新興發展的國平重劃區社區大樓較多，單總價也較親民，首購族為主力客群。

信義房屋市府華平店專員陳彥錚表示，育平九街一帶屬於五期重劃區，與安平老街一橋之隔，安平漁人碼頭近年也常舉辦市集，整體街廓綠地多，不乏生活機能但又不會太吵雜，舒適、悠閒的氛圍，加上多透天別墅與小量體的社區大樓，平均單總價皆有一定水準，吸引中高資產客群購屋居住。

廣告 廣告

陳彥錚舉例，育平九街一帶以30年以上透天別墅為主，也有少部分屋齡較新的電梯別墅，總價約落在3600萬至4000萬以下，少部分電梯大樓戶數都不多，以剛成屋開始銷售的建案為例，成交單價在4字頭初，總價均約2、3000萬。

由於整體供給量不是太龐大，且單總價也較高，陳彥錚說，位於安平東南側的國平重劃區多新建案，平均成交單價約25萬至30萬間，是較吸引首購、剛須客的區域；尤其近年周邊重大建設陸續推出，包括安平漁港跨港大橋、亞果碼頭等，加上建案陸續交屋，人口移入，生活機能也漸漸到位，包括全聯、7-11都是今年剛開幕。

央行限貸令滿一年，陳彥錚觀察，主要受衝擊仍是剛需、首購族群信心面，交易量縮明顯，而中高資產客群若有資產配置需求，或有心儀的物件，出手意願反而較不受影響，仍有出現現金買房的個案。但她也說，近期新青安2.0方向被各方討論，對有剛需的買方而言，現在不失為好的看屋時間點，物件選擇較多，部分屋主對議價也比較有空間，如政策上也能有所支持，對買方信心面更有提升。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

房市／客戶用AI驗證服務 信義房屋林郁晴仍是首選

房市／竹北家樂福熄燈 信義房屋專家解析區域支撐力

房市／高雄中都重劃區房價4字頭 信義房屋：具發展潛力