QCY 發佈 MeloBuds N70 耳機，搭載 10mm 驅動單元及主動噪音消除技術

對於許多人來說，QCY 或許還不算是一個耳熟能詳的名字，但在真無線耳機市場中，它是一個值得信賴的品牌，擁有自主研發能力及先進的音頻技術。其最新的真無線耳機 MeloBuds N70 配備強大的自適應噪音取消功能，售價僅為 $60 / 約 HK$ 468。

QCY MeloBuds N70 采用 1,000萬像素液態矽動態驅動單元，搭配 MEMS 頻譜發射器。該自定義發射器的頻率響應範圍為 20Hz 至 40 kHz，並設有雙聲學導管以減少共鳴。

QCY 認為，這種驅動單元和發射器的組合將提供豐富的低音、清晰的高音和寬闊的聲音舞台。

每個耳塞配備三個麥克風陣列，具有波束成形技術，能根據環境自動調整，實現高達 -56dB 的實時噪音抑制，並涵蓋 5.5kHz 的頻寬。

耳塞單獨使用可提供 10 小時的持續播放，使用充電盒可達到總共 50 小時。快速充電 10 分鐘可提供 2 小時使用時間！此外，耳塞還具備 IPX5 等級的低水噴射保護。

MeloBuds N70 附帶五種尺寸的雙層矽膠耳塞和一條 USB 線。

在包裝方面，QCY MeloBuds N70 提供午夜黑、星空紫和鈦金色可供選擇，售價為 $60 / 約 HK$ 468。目前可以在 Amazon.com 上找到 QCY MeloBuds N70。

推薦閱讀