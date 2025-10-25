葉劉淑儀棄選 縱橫政壇半世紀 金句節錄
QCY H3S 耳機以 $50 提供高端主動噪音消除功能的體驗
QCY 最近發佈了其全新旗艦耳罩式耳機 H3S。這款耳機的設計受到了 Sony WH1000 系列的影響，承諾提供旗艦級的主動噪音取消技術（ANC）、出色的音質以及令人印象深刻的電池續航，價格卻遠低於市場上知名品牌。QCY H3S 配備了可達 –56 dB 的自適應主動噪音取消，搭載 7 顆麥克風的陣列。在公司的測試中，該耳機能夠將地鐵噪音降低最多 92%，背景對話降低 85%。在通話方面，三個防風麥克風能將通話清晰度提高至 80%。
H3S 配備雙驅動單元，擁有 40 mm 鈦鍍膜音膜，能夠提供強勁的中音和低音，並搭載 13 mm 高音單元，帶來清晰的高音表現。耳機重量僅為 240 g，低於大多數競爭對手，長時間佩戴時更加舒適。耳墊採用蛋白皮質製成，並可旋轉和折疊，便於存放。該耳機具備 IPX5 防水等級，意味着在雨天使用時無需擔心。
儘管重量輕，QCY H3S 在電池續航方面卻展現出業內最出色的表現。公司表示，耳機可提供最多 102 小時的播放時間，若啟用 ANC 則可持續 58 小時。僅需 10 分鐘充電即可恢復最多 7 小時的電池壽命。在連接方面，H3S 支援藍牙 6.0 並可進行雙設備配對，方便用戶在手機和筆記本電腦之間切換。如果需要，有線 Type-C 連接也可供選擇。此外，H3S 擁有 Hi-Res Audio 認證及 LDAC 支援，進一步增強其亮點。
以下是 QCY H3S 的主要規格：
規格
細節
主動噪音取消
–56 dB
驅動單元
40 mm 鈦鍍膜音膜 + 13 mm 高音單元
重量
240 g
電池續航
最多 102 小時 / 約 HK$ 1,144
ANC 時間
最多 58 小時 / 約 HK$ 675
防水等級
IPX5
藍牙版本
6.0
充電接口
Type-C
Hi-Res Audio 認證
是
QCY H3S 的推出無疑為音響市場帶來了一個有力的競爭者，提供高性能耳機的同時，價格卻更加親民。
