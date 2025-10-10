Qualcomm 在中國因涉嫌違反反壟斷法被查，起因為 Autotalks 收購案

就在剛剛中國市場監管總局對外宣布，因高通收購以色列半導體公司 Autotalks 未依法申報經營者集中（指企業透過合併、股權收購或合同控制等方式形成控制關係），涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》，市監局將依法對高通開展立案調查。

在 2023 年 5 月，Qualcomm 透過旗下子公司 Qualcomm Technologies 簽署了收購 Autotalks 的協議，當時的交易估值約為 3.5 億至 4 億美元。但在 2024 年，該宗收購因美國、英國、歐盟等地的反壟斷監管而告吹。直到今年 6 月轉機出現。Qualcomm 完成了收購，但實際支付的金額（約 8,000 萬至 9,000 萬美元）遠低於初期的預估值。

廣告 廣告

Autotalks 的專長是 V2X 車聯網通訊技術，你可以將其視為 Qualcomm 車用解決方案的重要一環。如果這筆交易再次受阻，對 Qualcomm 未來的策略應該會有一定影響。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk