Qualcomm 將手機晶片轉型為 AI 晶片以與 Nvidia 競爭

Qualcomm 正在推出一對新的 AI 晶片，以挑戰 Nvidia 在市場上的主導地位。在本週一，Qualcomm 宣佈計劃於明年發佈其新的 AI200 晶片，隨後在 2027 年推出 AI250，這兩款晶片均基於該公司的移動神經處理技術。

這些新晶片旨在用於部署 AI 模型，而非訓練模型。這一發佈標誌著 Qualcomm 的一個顯著變化，因為該公司主要生產用於手機、筆記本電腦、平板電腦及電信設備的處理器。

根據 CNBC 的報導，Qualcomm 的 AI 專注處理器基於該公司的 Hexagon 神經處理單元，這些單元為其移動設備和筆記本電腦中的 AI 功能提供支持。報導指出，Qualcomm 的 AI 處理器可以在一個機架內運行多達 72 顆晶片，作為一個單一電腦運作，類似於 Nvidia 和 AMD 的 GPU。

Qualcomm 的 A1200 晶片擁有 768GB RAM，並針對 AI 推理進行了性能優化。同時，A1250 將帶來“效率的世代飛躍”，該公司聲稱這將實現“更低的電力消耗”。隸屬於沙特阿拉伯公共投資基金的 AI 公司 Humain 已經宣佈計劃使用 AI200 和 AI250 來驅動計算系統，並基於與沙特阿拉伯發展 AI 數據中心的合作夥伴關係進行開發。

