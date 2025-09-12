Qualcomm 據傳準備超頻 Snapdragon 8s Gen 4 處理器

在四月，Qualcomm 發佈了 Snapdragon 8s Gen 4 處理器，目前已經在七款智能手機中作為中高端選擇使用。近日來自中國的一個新消息稱，Qualcomm 將進一步擴展其系統單晶片（SoC）系列，準備推出 Snapdragon 8s Gen 4 的「Pro」或「Plus」版本。

雖然消息來源沒有明確指出，但推測這意味著該芯片的更高等級版本，極有可能配備一些超頻核心。據稱，這將帶來比非 Pro 版本更為強勁的「增壓」性能，但實際差異有多大仍有待觀察。

推薦閱讀