Qualcomm 收購 Arduino，發佈 Arduino Uno Q 及 Arduino App Lab

高通（Qualcomm）今日宣佈收購 Arduino，並表示 Arduino 將保持獨立品牌，繼續支持來自多家半導體供應商的「大量微控制器和微處理器」。根據高通的官方新聞稿，Arduino 擁有 3300 萬名活躍用戶，此次收購將使這些用戶能夠接觸到高通的「強大技術堆疊和全球影響力」。

新推出的 Arduino Uno Q 是一款次世代單板電腦，具有「雙核心」架構，配備一個支持 Linux Debian 的微處理器和一個實時微控制器。Uno Q 由高通的 Dragonwing QRB2210 處理器提供動力，運行完整的 Linux 環境，旨在「幫助實現能夠對環境作出反應的 AI 驅動的視覺和聲音解決方案，範圍涵蓋從複雜的智能家居解決方案到工業自動化系統」。

Uno Q 保持與 Arduino IDE 和 Uno 生態系統的兼容性，並且是第一款能與 Arduino App Lab 兼容的 Arduino 板。Arduino App Lab 提供一個開源系統，旨在「快速構思、原型設計和擴展 AI 驅動的解決方案至生產階段」，統一 Arduino 開發過程中的實時操作系統、Linux、Python 和 AI 流程。App Lab 還與 Edge Impulse 平台集成，幫助「加速使用實際數據建立、微調和優化 AI 模型的過程」，應用於物體/人員檢測、異常檢測、環境聲音識別和關鍵詞識別等領域。

