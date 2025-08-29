Qualcomm 新款 Snapdragon 8 Elite 2 命名或有變化

在九月下旬，Qualcomm 將發佈其下一代旗艦芯片組，這是去年 Snapdragon 8 Elite 的接班產品。雖然我們暫時稱之為 Snapdragon 8 Elite 2，但今天來自中國的新傳聞指出，這可能並不是它的名稱。

取而代之，Qualcomm 可能會選擇最初更具混淆性的 Snapdragon 8 Elite Gen 5。如果這一切屬實，有兩個原因可以解釋。首先，儘管「Gen 5」聽起來有些奇怪，因為 8 Elite 去年才推出，但該芯片實際上是 8 Gen 3 的接班者（所以它是「Gen 4」，儘管並未這樣命名）。

另一個原因與傳聞中的事實有關，即 Qualcomm 今年也將推出一款幾乎旗艦的芯片組，可能稱為 Snapdragon 8 Gen 5。這款芯片將位於 8 Elite Gen 5 之下，考慮到這些信息，命名的邏輯開始變得更加合理。

需要注意的是，8 Gen 5 與 8s Gen 5 不同，前者的定位更高端，但仍然未達到 8 Elite Gen 5 的水平。無論如何，8 Elite Gen 5 最近已在即將推出的 OnePlus 15 中進行了基準測試。

