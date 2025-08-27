胡鴻烈出殯 黃仁龍葉劉等人扶靈 輓聯：風範長存
Qualcomm 發佈 Dragonwing Q-6690 晶片組，專為企業設計並內建 RFID 功能
Qualcomm 最近發佈了其全新的 Dragonwing Q-6690 晶片組，專為企業客戶而設，並整合了零售、製造和物流等行業所需的關鍵技術。這款晶片組的最重要特點之一是其內建的 RFID 功能，這使其成為全球首款具備內建 RFID 的晶片。
除了完全整合的 UHF RFID 功能外，這款系統單晶片還提供 5G、Wi-Fi 7、Bluetooth 6.0 和 UWB 連接性。超寬頻技術支持的接近感知體驗將對許多企業來說非常有用，特別是那些擁有大量庫存的企業。
隨著這款晶片整合了所有這些解決方案，原始設備製造商（OEM）和原始設計製造商（ODM）可以專注於不同的形態，並且不再需要額外的 RFID 模組。RFID 是全球企業的重要技術，例如 Qualcomm 的合作夥伴 Decathlon 自 2004 年便開始採用 RFID。
軟件支持方面也不容忽視。Qualcomm 承諾未來將通過 OTA 軟件更新提供及時的更新和新功能。此外，該公司還提供可配置的功能包，讓 OEM 根據其計算需求、多媒體和攝影能力以及外圍設備配置選擇需要的功能。
Qualcomm 已經與 Decathlon、RAIN Alliance 和 EssilorLuxottica 展開合作。
推薦閱讀
其他人也在看
✨型格新世代：Nothing Headphone (1) x KEF 打造潮流音響新體驗！🎧✨【CC字幕｜耳機評測】
Nothing 聯手音響巨匠 KEF 推出首款頭戴式耳機 Nothing Headphone (1)！🔥 透明外殼、金屬 L 型鉸位與獨特滾輪設計，展現新世代潮流風格。😎 搭載 40mm 鍍鎳動圈單元，支援 LDAC 高解析音質，帶來 KEF 調音的乾淨利落音色。🎵 主動降噪、80 小時超長續航、IP52 防水防塵，適配出街與戶外。🌧️🚶♂️ 僅 $2299 的價格，有冇能力挑戰高階耳機！💸Post76 ・ 15 小時前
中國新添加劑可使電動車鋰金屬電池壽命達 3,000 週期
鋰金屬電池（Lithium metal batteries，簡稱 LMBs）被視為能源儲存領域的一個重要進展。 […]TechRitual ・ 1 天前
Sony 針對 Xperia 1 VII 事件的後續措施及未來計劃
Sony 於 6 月初發佈了其最新的旗艦智能手機 Xperia 1 VII，隨即便收到大量用戶的負面反饋，反映 […]TechRitual ・ 11 小時前
世界最古老盔甲恐龍的巨大頸刺化石發現
英國和摩洛哥的古生物學家最近揭示了世界上最古老的盔甲恐龍的外觀，這一發現源於他們對稀有化石的研究，該化石顯示了 […]TechRitual ・ 9 小時前
Samsung Galaxy M07 規格洩漏資訊
Samsung 近日發佈了 Galaxy A07，但早前已經知道 F07 和 M07 也在籌備中。今天，M07 […]TechRitual ・ 10 小時前
Tesla Semi 獲得資深卡車司機的高度評價
Tesla Semi 在經驗豐富的卡車司機實地測試後，獲得了良好的評價。這在 NACFE 的《Run on L […]TechRitual ・ 13 小時前
Elon Musk 對 Waymo 的 LiDAR 技術能力提出質疑
Tesla 首席執行官 Elon Musk 在過去經常表達對 LiDAR 的看法，但最近他持續討論該技術的不足 […]TechRitual ・ 5 小時前
TSMC 2nm 晶片計劃於第四季進入量產階段
年初時，有報導指出台積電在其 2nm 晶片的產量上遇到困難，這一情況被認為可能會導致 Apple 等主要客戶的 […]TechRitual ・ 5 小時前
Elon Musk 的 xAI 及 X 針對 Apple 和 OpenAI 的 AI 獨佔反壟斷訴訟
Elon Musk 的人工智能初創公司 xAI 和社交媒體平台 X 針對 Apple 和 OpenAI 提起了 […]TechRitual ・ 12 小時前
Spotify 新增內建訊息服務
幾年前，大家都在開玩笑說 Google 最終會在所有應用程式中加入一個獨立的訊息服務，儘管這個想法毫無意義。幸 […]TechRitual ・ 20 小時前
6500mAh大電量及 ZEISS三鏡頭，vivo V60 開價$4,298!
vivo 正式在香港發表全新中階攝影旗艦 V60，這款接班 V50 的新作以「同級最薄機身」搭配「業界罕見 6500mAh 巨量電池」的組合登場，更攜手光學大廠 ZEISS 打造專業級三鏡頭系統。該機將於9月4日開售，建議零售價為$4,298!Mobile Magazine ・ 15 小時前
Nothing Phone (3) 店內演示單位顯示假相機樣本
根據 Nothing 的聯合創辦人 Akis Evangelidis 的說法，該公司最近因為一個疏忽而陷入困境 […]TechRitual ・ 1 小時前
iPhone 17 Air 流言懶人包：厚度不到 6mm、Apple 無線晶片、全新造型單相機
2025 年已幾乎進入 3 月，關於 iPhone 17 中最讓人好奇的 Air 機型，現在傳出的消息也變得越來越具體。根據各方爆料，這可能是 iPhone X 以後型態變化最大的一款 Apple 手機。它究竟有哪些賣點？為了傳說中創紀錄的超薄機身 Apple 又做了哪些犧牲？Yahoo Tech HK ・ 22 小時前
DNA 在壓力下緊密纏繞的科學發現
長久以來，科學界普遍認為在壓力下，DNA 鏈會形成結，並且會纏繞成混亂的形狀。然而，劍橋大學的新研究顯示，當 […]TechRitual ・ 2 小時前
小島秀夫認為《死亡擱淺2》已經完結，但也寫好了三代的概念 希望交由別人來製作
《死亡擱淺2 冥灘之上》（DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH）在今年 6 月 26 日發售，小島秀夫也展開全球巡迴的宣傳活動。而近日，小島秀夫巡迴來到阿拉伯，並且訪談中確認了《死亡擱淺2》就是系列的結局，但他也確實撰寫了《死亡擱淺3》的相關概念，但希望由別人來製作。Yahoo Tech HK ・ 18 小時前
Sony 出售格鬥盛會EVO全部股份，《任天堂明星大亂鬥》有機會回歸？
全球最富盛名、也是最龐大的格鬥遊戲賽事 EVO，不久前突然宣布了重大的股權變動。索尼互動娛樂（SIE）將旗下所有的 EVO 股份出售給了印度遊戲公司 Nodwin Gaming。目前 EVO 變成由 Nodwin Gaming 和 RTS（實況主 Pokimane 創立的人才管理公司）共同持有。讓許多玩家與選手開始期待，任天堂的《任天堂明星大亂鬥》是否會回歸 EVO？Yahoo Tech HK ・ 18 小時前
Microsoft Copilot AI 進駐 Samsung 電視與顯示器
Microsoft 的 Copilot AI 助手正式進入電視市場，首批將於 Samsung 2025 年的電 […]TechRitual ・ 6 小時前
Google 翻譯新增 AI 驅動的語言學習和即時會話翻譯工具
相比被 Google 主推的 Gemini，日常使用率不低的 Google 翻譯並沒有因大型語言模型的流行而獲得明顯升級，不過這種情況很快會發生改變，今日公布的重大更新為 Google 翻譯帶來了 AI 驅動的語言學習和即時會話翻譯工具。Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
《鬼滅之刃 無限城篇》超越《鐵達尼號》成日本影史第三！僅輸宮崎駿1作品與無限列車
劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再襲今（25）日本官方再公開票房捷報，上映 38 日達到 280億 8769 萬的成績，正式超越《鐵達尼號》站上日本影史第三名。Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
Google 開始發送 Pixel 10 預訂訂單
Google 上星期正式發佈了 Pixel 10、Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XL 及 […]TechRitual ・ 6 小時前