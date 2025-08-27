Qualcomm 發佈 Dragonwing Q-6690 晶片組，專為企業設計並內建 RFID 功能

Qualcomm 最近發佈了其全新的 Dragonwing Q-6690 晶片組，專為企業客戶而設，並整合了零售、製造和物流等行業所需的關鍵技術。這款晶片組的最重要特點之一是其內建的 RFID 功能，這使其成為全球首款具備內建 RFID 的晶片。

除了完全整合的 UHF RFID 功能外，這款系統單晶片還提供 5G、Wi-Fi 7、Bluetooth 6.0 和 UWB 連接性。超寬頻技術支持的接近感知體驗將對許多企業來說非常有用，特別是那些擁有大量庫存的企業。

隨著這款晶片整合了所有這些解決方案，原始設備製造商（OEM）和原始設計製造商（ODM）可以專注於不同的形態，並且不再需要額外的 RFID 模組。RFID 是全球企業的重要技術，例如 Qualcomm 的合作夥伴 Decathlon 自 2004 年便開始採用 RFID。

軟件支持方面也不容忽視。Qualcomm 承諾未來將通過 OTA 軟件更新提供及時的更新和新功能。此外，該公司還提供可配置的功能包，讓 OEM 根據其計算需求、多媒體和攝影能力以及外圍設備配置選擇需要的功能。

Qualcomm 已經與 Decathlon、RAIN Alliance 和 EssilorLuxottica 展開合作。

