Qualcomm 發佈 Snapdragon 6s 4G Gen 2，CPU 提升 51% 及支持 120Hz 顯示器

4G 技術將繼續存在一段時間，Qualcomm 近期悄然發佈了 Snapdragon 6s 4G Gen 2，主要針對入門級及中階設備，與另一款新芯片 Snapdragon 4 Gen 4 相似。Snapdragon 6s 4G Gen 2 配備 Kryo CPU，最高時脈可達 2.9GHz，性能比 Gen 1 CPU 提升達 51%。未命名的 Adreno GPU 也提升了性能，速度快了 20%，並支援高達 1080p+ 的顯示，刷新率可達 120Hz。

這款芯片採用 6nm 製程，雖然技術較舊，但相比於 Gen 1 的 11nm 製程則更為現代化。Gen 2 支援最高 8GB 的 LPDDR4X RAM，頻率高達 2,133MHz，並搭配 UFS 2.2 儲存技術。USB 接口則可達到 USB 3.1 的速度，並支援 Quick Charge 3 技術（在未具體說明電池容量的情況下，聲稱可在 35 分鐘內充電 80%）。相機方面，支援高達 1,080 萬像素的攝像頭，並且 12 位元的三重 ISP 可同時處理 13+13+5MP 的攝像頭（若只使用兩個攝像頭，則可達 16+16MP，且均無快門延遲）。

該芯片能夠拍攝 HEIC 格式的照片和 HEVC 格式的視頻，但視頻分辨率僅限於 1080p @ 60fps。正如名稱所示，這款芯片僅具備 4G LTE 調製解調器（下行速率 390Mbps，上行速率 150Mbps）。本地連接方面，Wi-Fi 5（ac，雙頻）和 Bluetooth 5.2（支援 aptX Adaptive）均屬於較舊的技術。定位方面，該芯片提供雙頻 GPS，並支援 GLONASS、Galileo、BeiDou、QZSS 和 NavIC，還具備 Qualcomm 開發的傳感器輔助定位技術，在汽車或步行使用時可提高精度。

Snapdragon 4 Gen 4 則是針對 5G 時代而設計，其 sub-6GHz Rel. 16 調製解調器（SA 和 NSA）能夠處理高達 2.5Gbps 的下行速率和 900Mbps 的上行速率。儘管本地連接仍然是 Wi-Fi 5（ac，雙頻）和 Bluetooth 5.1（支援 aptX），但這款芯片來自更現代化的 4nm 製程。它配備兩個 Kryo 核心，最高時脈可達 2.3GHz，及六個核心，最高時脈可達 2.0GHz。Adreno GPU 支援高達 1080p+ 的顯示，刷新率同樣可達 120Hz。

除了 LPDDR4X，這款 4 系列芯片還支援更快的 LPDDR5 RAM 格式（3,200MHz）和更快的 UFS 3.1（雙通道）儲存技術。它能夠通過 USB 3.2 Gen 1 接口進行連接，並支援 Quick Charge 4+（在 15 分鐘內充電 50%）。與其兄弟芯片相似，這款芯片也能夠處理 1,080 萬像素的攝像頭，但僅具備雙 ISP（16+16MP，無快門延遲）。視頻錄製同樣限制在 1080p @ 60fps，而在視頻解碼方面，兩款芯片均不支援 AV1 編碼。

預計明年將會出現首批搭載 Snapdragon 6s 4G Gen 2 和 Snapdragon 4 Gen 4 的手機，這對於希望使用新技術的用戶來說無疑是一個好消息。

