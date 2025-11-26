Qualcomm 發佈 Snapdragon 8 Gen 5 晶片，搭載 3.8 GHz Oryon CPU 及 3nm 製程

Qualcomm 最近推出了全新的 8 系列芯片組，定位於 Snapdragon 8 Elite Gen 5 的下方。這款新推出的 Snapdragon 8 Gen 5 旨在為價格較低的設備提供接近旗艦級的體驗。與 8 Gen Elite 5 一樣，8 Gen 5 採用 3nm 製程，並配備 Qualcomm 第三代 Oryon CPU，擁有 2 顆主核心時脈達到 3.8 GHz，及 6 顆性能核心運行於 3.32 GHz。

在性能方面，Qualcomm 將 Snapdragon 8 Gen 5 與兩年前的 Snapdragon 8 Gen 3 進行比較，聲稱 CPU 任務的性能提升達 36%，GPU 輸出提升 11%，AI 任務的表現也提升了 46%，整體 SoC 能源效率提高了 13%。Snapdragon 8 Gen 5 仍然使用與 8 Gen Elite 5 相同的 Adreno 840 GPU，並支持 Frame Motion Engine 3.0，但不支援 Adreno 高性能內存 (HPM)。

新芯片還引入了 Qualcomm 的 Hexagon NPU，相較於 SD 8 Gen 3，在 AI 任務上有 46% 的性能提升，並支援設備內的 AI 和多模態輸入。此外，8 Gen 5 也搭載 Qualcomm 的 Spectra ISP 及 X80 5G Modem-RF 系統，這同樣是去年 Snapdragon 8 Elite 使用的調製解調器。

OnePlus 將成為首個搭載 SD 8 Gen 5 的廠商，推出 OnePlus Ace 6T/15R。其他 OEM，如 iQOO、Motorola 和 vivo，也預計很快會宣布搭載新芯片的手機。

