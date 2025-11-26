焦點

小一自行分配學位公布結果　附辦理註冊、叩門等日程

TechRitual

Qualcomm 發佈 Snapdragon 8 Gen 5 晶片，搭載 3.8 GHz Oryon CPU 及 3nm 製程

Techritual.com

Qualcomm 最近推出了全新的 8 系列芯片組，定位於 Snapdragon 8 Elite Gen 5 的下方。這款新推出的 Snapdragon 8 Gen 5 旨在為價格較低的設備提供接近旗艦級的體驗。與 8 Gen Elite 5 一樣，8 Gen 5 採用 3nm 製程，並配備 Qualcomm 第三代 Oryon CPU，擁有 2 顆主核心時脈達到 3.8 GHz，及 6 顆性能核心運行於 3.32 GHz。

在性能方面，Qualcomm 將 Snapdragon 8 Gen 5 與兩年前的 Snapdragon 8 Gen 3 進行比較，聲稱 CPU 任務的性能提升達 36%，GPU 輸出提升 11%，AI 任務的表現也提升了 46%，整體 SoC 能源效率提高了 13%。Snapdragon 8 Gen 5 仍然使用與 8 Gen Elite 5 相同的 Adreno 840 GPU，並支持 Frame Motion Engine 3.0，但不支援 Adreno 高性能內存 (HPM)。

廣告

新芯片還引入了 Qualcomm 的 Hexagon NPU，相較於 SD 8 Gen 3，在 AI 任務上有 46% 的性能提升，並支援設備內的 AI 和多模態輸入。此外，8 Gen 5 也搭載 Qualcomm 的 Spectra ISP 及 X80 5G Modem-RF 系統，這同樣是去年 Snapdragon 8 Elite 使用的調製解調器。

OnePlus 將成為首個搭載 SD 8 Gen 5 的廠商，推出 OnePlus Ace 6T/15R。其他 OEM，如 iQOO、Motorola 和 vivo，也預計很快會宣布搭載新芯片的手機。

推薦閱讀

電器

其他人也在看

Black Friday黑五優惠2025｜AirPods 4 降噪版、MacBook Air 歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）

Black Friday黑五優惠2025｜AirPods 4 降噪版、MacBook Air 歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）

今秋的 Amazon Prime Day 定於 10 月 8 日開跑，各類 Apple 產品的好價已經陸續開始在 Amazon 上出現囉！想要入手 Mac、Apple Watch、AirPods、iPad、AirTag 等產品的話，可以關注我們蒐集到的折扣資訊喔。

Yahoo Tech HK ・ 2 小時前

滙豐PayMe遷移平台至AWS

Amazon Web Services(AWS)宣布，香港本地電子錢包PayMe by HSBC已將其整個平台遷移至AWS。 PayMe今次遷移至AWS，提升應用程式的回應速度，以實現近乎即時的交易、透過優化資源利用降低基礎設施成本。此舉亦加快交付速度，新功能的推出時間由數月縮短至數星期，並同時縮短事故解決時間以提升營運效率。 此外，PayMe現在能夠在交易高峰期(如節假日和促銷活動期間)迅速擴展，透過改進的CI/CD管道加快部署新功能，並增強數據分析能力，以獲得更佳的客戶洞察和欺詐偵測。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 22 小時前
一年免費用正版 Adobe Photoshop？教你簡單辦法試用 AI 修圖、免破解、免入信用卡

一年免費用正版 Adobe Photoshop？教你簡單辦法試用 AI 修圖、免破解、免入信用卡

Adobe Photoshop 可說是電腦修圖的霸權，功能豐富且有多種 AI 工具，然而付費高牆卻讓不少人另覓辦法。最新發現原來大家可以透過簡單步驟，免破解、免入信用卡就能享有一年免費使用正版 Photoshop web 的服務，Yahoo Tech 以下為你整理好兌換指南和值得試玩的重點功能。

Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱11 代 iPad 回歸歷史低價，HK$2,180 購 Apple 最新 A16 入門平板

Black Friday黑五優惠2025︱11 代 iPad 回歸歷史低價，HK$2,180 購 Apple 最新 A16 入門平板

iPad 11 在 Black Friday 期間回歸了歷史低價！目前它的 128GB Wi-Fi 版正在 Amazon 上以 US$280 的價格促銷。換算過來大約是 HK$2,180，比本地購買便宜幾百蚊。

Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Apple 限時優惠！TV+ 月費低至 $28 任睇《F1》、《眾生為一》等爛蕃茄高分作品

Black Friday黑五優惠2025︱Apple 限時優惠！TV+ 月費低至 $28 任睇《F1》、《眾生為一》等爛蕃茄高分作品

Black Friday 黑色星期五購物優惠熱潮席捲一眾網絡店家，Apple 亦罕有地為旗下的串流影視服務 Apple TV+ 推出超值訂閱優惠！由即日起至 12 月 1 日止，Apple TV+ 推出限時半價優惠，讓新訂閱及重新訂閱的用戶可以每月低至 HK$28 的震撼優惠價，暢享為期六個月的無廣告原創內容。

Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
中國AI衝擊波來了！阿里千問App公測首週下載破千萬 正式卡位Agentic時代

中國AI衝擊波來了！阿里千問App公測首週下載破千萬 正式卡位Agentic時代

阿里巴巴集團 (09988-HK) 旗下全新 AI 助理應用程式「千問 App」 17 日啟動公測，在短短一週內下載量突破 1,000 萬次，超越 ChatGPT、Sor

鉅亨網 ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025｜AirPods Pro 3 新品首降，HK$1,710 入手 Apple 最強降噪耳塞

Black Friday黑五優惠2025｜AirPods Pro 3 新品首降，HK$1,710 入手 Apple 最強降噪耳塞

Black Friday Week 期間，Apple 最新的真無線耳機旗艦 AirPods Pro 3 首度出現幅度可觀的折扣。它目前特價 US$220，約合 HK$1,710，價格低於本地購買。如果新買了 iPhone 17，想要找一對好耳機搭配的話，不妨考慮一下囉。

Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
華為 MatePad Edge 來襲：一台 Surface 式裝置打通鴻蒙電腦、平板系統

華為 MatePad Edge 來襲：一台 Surface 式裝置打通鴻蒙電腦、平板系統

如今說到 2-in-1 式的裝置，你最容易想到可能就是微軟 Surface Pro 抑或是配件加持的 iPad Pro。但這兩個產品線在體驗上都存在限制，前者雖坐擁 Windows 生態，但效能終究受機器型態所累。而 Apple 的平板盡管有強大的 M 系列晶片，但官方始終死守 iPadOS 和 macOS 的界線，硬體實力很難徹底發揮。

Yahoo Tech HK ・ 21 小時前
華為 Mate 80 系列來襲：麒麟 9030 雙版本晶片、20GB RAM、雙潛望相機

華為 Mate 80 系列來襲：麒麟 9030 雙版本晶片、20GB RAM、雙潛望相機

華為今天下午如約端出了自己的最新旗艦 Mate 80 系列，它照例分為常規定位的 Mate 80、80 Pro、80 Pro Max 和強化差異設計的 Mate 80 RS。

Yahoo Tech HK ・ 22 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜Crucial X10 便攜式 SSD 全線勁減！6TB 歷史新低最抵玩

Black Friday黑五優惠2025｜Crucial X10 便攜式 SSD 全線勁減！6TB 歷史新低最抵玩

Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！比如 Crucial X10 便攜式 SSD 就正在以歷史低價促銷。

Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
華為 Mate 80 Pro Max 發佈會文字直播 - 超強固機身，從從容容游刃有餘？

華為 Mate 80 Pro Max 發佈會文字直播 - 超強固機身，從從容容游刃有餘？

華為 Mate 高階手機今年的更新節奏和去年一樣，除了直板旗艦 Mate 80 系列外，大尺寸雙摺旗艦 Mate X7 也將在今天正式登場。與此同時，還有新的 2-in-1 裝置 MatePad Edge，要以自研晶片和鴻蒙生態為用家帶來新的平板、電腦融合體驗。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前

「港話通」試運行5天登本港 App Store 免費 App 排行榜首位

由港話通全維服務有限公司研發的本地智能對話應用「港話通」(HKChat)自試行推出僅5天,便迅速登上 App Store 免費 App 排行榜首位,同時亦展現香港市場對本地 AI 服務的需求。 「港話通」以成為「 香港市民?鞝I好幫手」為使命,深度融合香港本地生活場景,不僅接入政府公開數據庫,提供即時政策,交通及公共服務資訊,更攜手本地學術機構共建專屬知識庫內容涵蓋街坊美食 店舖優惠社福政策等多元領域,致力為用戶提供貼心實用的智能服務。「港話通」研發團隊負責人表示:「港話通在短短5日內躍居本港 App Store 免費 App 榜首,是對團隊與產品能力的極大肯定。我們將持續改良系統,聆聽用戶意見,不斷提升回答質量與服務體驗， 讓「港話通」成為每位香港市民值得信賴的智能生活夥伴。」 (BC)

infocast ・ 1 天前
Honor 500 火速照搬 iPhone Air 設計，但有 8,000mAh 電池和 2 億畫素相機

Honor 500 火速照搬 iPhone Air 設計，但有 8,000mAh 電池和 2 億畫素相機

坊間傳聞下一代 iPhone Air 可能會加入雙相機，沒想到 Honor 現在直接給大家做出了一個外觀「預覽版」。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱Garmin Forerunner 265 破底價，HK$2,330 進階訓練數據 + Amoled 螢幕，練跑更 Pro！

Black Friday黑五優惠2025︱Garmin Forerunner 265 破底價，HK$2,330 進階訓練數據 + Amoled 螢幕，練跑更 Pro！

對多數人而言，運動手錶的意義早已超越紀錄里程，更是一個貼身的私人教練。而 Garmin Forerunner 265 能同時照顧你的運動目標、工作效率與睡眠品質，目前更於 Amazon 上以 67 折優惠促銷。

Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Insta360 X4 運動相機舊型號清貨！HK$2,330 入手 8K 隱形自拍神器

Black Friday黑五優惠2025︱Insta360 X4 運動相機舊型號清貨！HK$2,330 入手 8K 隱形自拍神器

現今的自拍已經不再局限於傳統方式。Insta360 X4 運動相機的隱形自拍棒效果，讓你可以在拍攝時無需擔心鏡頭的存在，完美捕捉每一個瞬間。趁著 Black Friday， 這款上代產品進一步加強了清貨力度。現在只需 US$300 就能入手，打破了歷史低價。

Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜Samsung Galaxy SmartTag 2 歷史新低，HK$430 入手四隻裝定位重要物品

Black Friday黑五優惠2025｜Samsung Galaxy SmartTag 2 歷史新低，HK$430 入手四隻裝定位重要物品

有意入手尋物追蹤器的各位 Samsung 用家，Galaxy SmartTag 2 目前正在 Amazon 上以歷史新低價促銷。

Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Marshall 耳機近半價清貨！Major V 之外，Minor IV、Motif II 一樣帥氣好看

Black Friday黑五優惠2025︱Marshall 耳機近半價清貨！Major V 之外，Minor IV、Motif II 一樣帥氣好看

在這個顏值先決的時代，一副好耳機不僅要擁有震撼人心的音質，更要具備讓人一見傾心的設計。而將搖滾靈魂注入每一款產品的 Marshall，正完美詮釋這一理念！Marshall 外型帥氣，各個型號皆有不同特色，那在眾多型號中，究竟應該選擇哪一款？Yahoo Tech 已為大家整理不同型號的特點，助你找到最匹配的理想耳機！

Yahoo Tech HK ・ 19 小時前

百度智能雲牽頭制定首個智能雲國家標準 明年2月實施

百度-SW(09888.HK)旗下百度智能雲表示，聯合中國電子技術標準化研究院牽頭制定的首個智能雲國家標準GB/T 46350-2025《信息技術 雲計算 智能雲服務通用要求》，已於近日獲得國家市場監督管理總局及國家標準化管理委員會批准正式發布，預計將於明年2月實施。 百度智能雲指，雲計算與AI技術深度融合正驅動雲計算行業進入以智能雲為核心的新階段，而今次制定國家標準是首次從頂層設計上統一智能雲的核心內涵與技術框架，明確其在基礎設施、模型開發與服務、AI應用開發等方面的關鍵規範，標誌著中國智能雲行業邁向規範化發展，未來將持續為用戶提供高效、便捷、低成本的AI算力資源和人工智能能力，驅動千行百業智能化升級。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025｜M5 MacBook Pro 首降，HK$10,890 購 Apple 最新筆電平過香港近兩千蚊

Black Friday黑五優惠2025｜M5 MacBook Pro 首降，HK$10,890 購 Apple 最新筆電平過香港近兩千蚊

Apple 十月中剛剛發佈的 M5 MacBook Pro 現在首次出現了程度可觀的折扣，只要 US$1,400 即可入手，換算後大約 HK$10,890 平過香港近兩千蚊。

Yahoo Tech HK ・ 19 小時前

傳iPhone Fold售價或達2399美元

富邦研究分析師預測，蘋果折疊屏 iPhone Fold的定價可能是2399美元(約 17040元人民幣)。先前蘋果分析師郭明錤預測售價將在2000-2500美元之間，Mark Gurman預計其價格約為2000美元。據爆料，iPhone Fold原型機內螢幕尺寸在7.8吋左右，測試版電池容量在5400-5800mAh之間，屏幕由三星獨家供應，螢幕縱橫比為14.1:10，展開狀態下神似 iPad。iPhone Fold同時搭載A20系列晶片，後置雙鏡頭，內屏和外屏各配備一顆前置鏡頭，支援側邊指紋識別，無緣Face ID。(CW)

infocast ・ 1 天前