Qualcomm 與 BMW 合作推進免手駕駛技術

Qualcomm 正在與 BMW 合作，研發一種新的駕駛輔助系統，該系統將允許駕駛者在經批准的道路上放開方向盤。

作為一家供應多種汽車製造商的資訊娛樂、駕駛輔助和遠端信息系統的公司，Qualcomm 正在尋求擴大其在汽車行業的業務，因為越來越多汽車公司轉向高端處理器和芯片，以支持高科技功能。這家總部位於聖地亞哥的芯片製造商表示，其目前在汽車領域的未來收入預期達到 450 億美元（約 HK$ 3,510 億）。

現在，Qualcomm 與 BMW 聯手，旨在將無需駕駛者雙手的駕駛和更先進的自動駕駛功能引入更多汽車。兩家公司共同開發了這一新的軟件系統，這標誌著汽車製造商在自動駕駛系統開發中越來越重要的角色。該系統建立在 Qualcomm 的 Snapdragon Ride 系統單芯片上，並使用了這一共同開發的軟件堆疊。Qualcomm 表示，該系統是「為了滿足最高安全標準而建造」，並引用了歐盟的新車評估計劃 Level 2 Plus 系統的標準。

這些系統類似於 Tesla 的全自動駕駛、GM 的 Super Cruise 和 Ford 的 BlueCruise，因為它們允許駕駛者在經批准的道路上放開方向盤和油門踏板。（不同汽車品牌對於何時允許這樣做及持續時間有不同的規定。）

Qualcomm 所稱的 Snapdragon Ride Pilot 系統在慕尼黑車展上首次亮相，搭載於 BMW iX3，這是德國汽車製造商的首款「Neue Klasse」下一代電動汽車。Qualcomm 表示，該系統已在超過 60 個國家進行驗證，並計劃在 2026 年擴展到超過 100 個國家。Snapdragon Ride Pilot 將向所有汽車製造商和 Tier-1 供應商提供。

儘管大多數無需駕駛的系統被宣傳為便利功能，但 Qualcomm 表示，其新的駕駛輔助功能也應該有助於提高安全性。Qualcomm 產品市場副總裁 Ignacio Contreras 在最近的一次簡報中表示：「這就是為什麼我們相信在 Qualcomm，ADAS（先進駕駛輔助系統）和自動駕駛應該像安全帶一樣普及，不僅因為它為汽車帶來的安全益處，還因為這項技術為全球用戶帶來的便利性和生產力提升。」

隨著更多裝備有部分自動駕駛的汽車上路，安全研究人員對駕駛者注意力及這些系統可能導致的事故越來越擔憂。有確鑿的證據表明，無論是哪家公司，大多數駕駛輔助系統的安全性都低於正常人類駕駛。駕駛者往往會對這些系統產生過度依賴，即使在短期使用後也是如此。而當需要重新掌控車輛時，他們的反應時間通常慢於安全標準。

Qualcomm 表示，這款新軟件將確保駕駛者與道路保持互動，並利用車輛的監控系統進行監測。該公司的自動駕駛負責人 Dheeraj Ahuja 表示：「從這個角度來看，系統具備內建冗餘。它有多個算法試圖將這些決策盡可能安全地進行。然而，路上的生活有時是相當混亂的，這時駕駛者的參與非常重要。」

推薦閱讀