Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 降臨：A19 Pro 同款 3nm 製程、4.6GHz CPU、AI 效能提升 37%

Qualcomm 今日正式公開了為新一代 Android 旗艦而生的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 晶片，其最大變化是升級到了和 Apple A19 Pro 一樣的台積電 3nm N3P 製程。它的 CPU 部分採用第三代 Oryon 架構，由 2 顆 4.6GHz 的超級核心及 6 顆 3.62GHz 的效能核心組成。相比實際定位上的前代產品 Snapdragon 8 Elite（官方非覺得這樣命名是 Snapdragon「不斷向前的標誌」），新 SoC 的單核及多核 CPU 效能分別提升了 20% 和 17%。與此同時，它也支援 24MB 快取和 5.3GHz LPDDR5x RAM。

全新的 Adreno 840 GPU 採用了切片式架構，最高主頻 1.2GHz。Qualcomm 為其配備了獨立高速顯示記憶體，可提高頻寬並減少延遲，而且能降低最高 10% 的功耗。至於 AI，新一代 Hexagon NPU 帶來了 37% 的效能升幅。它支援 64-bit 記憶體虛擬化，並且增加了 AI 加速器，以滿足最新大型語言模型（LLM）和省電模式下裝置內 AI 助理的使用需求。

Snapdragon 8 Elite Gen 5 還引入了三 20-bit AI ISP，且原生支援 AVP 編解碼。在結合 NPU 和 ISP 的能力後，新的 Dragon Fusion 影像管線能帶來更好的計算攝影效果。另外 Snapdragon Audio Sense 也改善了風噪抑制、音訊變焦、高動態音訊等表現，遊戲方面還有完整 Unreal Engine 5 支援這樣的亮點。最後在連網的部分，Qualcomm 準備了 X85 5G Modem-RF 系統，上、下載速度分別能達到最高 3.7Gbps 和 12.5Gbps。同時還有 FastConnect 7900 無線方案，功耗較前代減少了 40%，遊戲時 Wi-Fi 延遲最多降低 50%。

Snapdragon 8 Elite Gen 5 的首發產品已確定為小米 17 系列，三款新機今天晚上便會與大家見面。

