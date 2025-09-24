Qualcomm Snapdragon X2 Elite 系列 PC 晶片來襲：5.0GHz 頻率、80 TOPS NPU、2026 上半年出貨

除了手機上的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 外，Qualcomm 今天也帶來了為新一代 Copilot+ PC 打造的 Snapdragon X2 Elite 系列晶片。它共分為 X2 Elite 和 X2 Elite Extreme 兩款，均基於 3nm 製程，且採用了 Qualcomm 第三代 Oryon CPU。其中 X2 Elite 為 12 核心配置，頻率最高 4.7GHz。而 X2 Elite Extreme 則具備 18 核心，其中有雙核頻率峰值可達到 5.0GHz。相比 Snapdragon X Elite，X2 Elite Extreme 的效能升幅足足有 45%。

與此同時，Snapdragon X2 Elite 系列全都配有 80 TOPS 算力的 Hexagon NPU，AI 效能最高提升 47%。Qualcomm 宣稱搭載新晶片的電腦在運行 Adobe 生產工具時速度最多能加快 50%，而且針對《Fortnite》等遊戲亦有特別優化。根據官方計畫，採用 Snapdragon X2 Elite 系列的終端將於 2026 年上半年進入市場。

