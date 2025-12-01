精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
「Quarter Zip」中產穿搭風格，成為GenZ爆紅潮流！Sana、舒華都著「半開拉鏈上衣」從爸爸衣櫃翻紅
「Quarter Zip」半開式拉鏈上衣爆紅，再度興起老爹風「Gen Z 老錢時尚」！這款爸爸最愛的「中產象徵老錢風上衣」，突然成為 Gen Z 大愛的時尚單品，但不單是普通的爆紅潮流，更內藏有趣的文化象徵，一起來跟上這波 Quarter Zip 潮流吧！
甚麼是「Quarter Zip」？
Quarter Zip一向是美國金融尖子喜愛的時尚單品，日常不需穿西裝的日子，華爾街的金融從業員喜愛穿上Quarter Zip展現專業幹練的形象，打造正式、穩重的 Smart Casual 風格。這款經常被中產階級穿著的上衣，逐漸被認定為高智感老錢風經典單品。
Gen Z 突然寵幸「Quarter Zip」？
近年流行 Old Money 老錢時尚，Gen Z從爸爸的衣櫃拿出了Quarter Zip，讓這項經典單品再次翻紅，並取代Nike Tech Fleece迎來了衣櫃升級。報告指出 2024 年第三季起，Quarter Zip的 Google Trends 搜尋量大增 2,250% ，一躍成為 Gen Z 的大愛日常單品，追得上潮流的男女生亦必擁有一件。
「Quarter Zip」x 抹茶拿鐵就是標準搭配？
Quarter Zip的最佳搭配並非闊腳西褲，而是一杯抹茶拿鐵！Nike Tech Fleece近年被認為是不良少年著裝，而換上了代表中產階層Quarter Zip更有「人生進化」的意味。配合 Gen Z 流行養生風潮，Quarter Zip配上抹茶拿鐵，象徵著懂生活的新一代，除了是一件時尚單品，更是由街頭少年成長為成熟男人的文化象徵。
女生也在迷「Quarter Zip」 跟舒華、Sana入手Ralph Lauren！
說起老錢風代表，怎能不提美國品牌 Ralph Lauren！最近韓國人氣女團 i-dle 成員舒華和 Twice 的 Sana 穿上了 Ralph Lauren 的老錢風Quarter Zip，復古氣質超有魅力，麻花針織配上加大碼的剪裁，慵懶隨性又時尚。選大一點的 oversize 簡單配上迷你裙、長裙或西褲已十分好看，而且經典設計永不過時，就是秋冬必備的投資單品！
Cable Wool-Cashmere Half-Zip Sweater
價錢：$2,990
Cable-Knit Cotton Quarter-Zip Sweater
價錢：$2,690
Lightweight Fleece Quarter-Zip
價錢：$1,704
