RADO瑞士雷達表Captain Cook庫克船長多功能高科技陶瓷腕錶全新登場

當體育競技遇上頂級製錶工藝，會碰撞出怎樣的火花？RADO瑞士雷達表透過全新Captain Cook庫克船長多功能高科技陶瓷腕錶，完美詮釋了「體育多功能×時尚美學」的當代定義。





全能運動明星的時間哲學

澳洲板球全能天才卡麥隆·格林（Cameron Green）作為RADO全球品牌代言人，以其專業運動員的心理與體能素質，生動演繹了這款腕錶在運動與生活中的雙重價值。 這位被譽為「千載難逢的全能運動明星」直言：「時機就是一切，每一秒，都能創造非凡。」

卡麥隆·格林的職業生涯堪稱傳奇：2020年首次代表澳洲出戰國際板球賽，以全能表現備受矚目；2022年加盟孟買印地安人隊，創下IPL當年史上身價第二高的國際球員紀錄；2023年協助澳洲奪得世界對抗賽與ODI世界盃雙料冠軍；2024年轉會至邦加羅爾皇家挑戰者隊，持續展現領袖風采。 無論擊球或投球，他皆展現世界級水準，持續刷新業界紀錄。





高科技陶瓷的卓越性能

Captain Cook高科技陶瓷腕錶的核心優勢在於其極佳的抗磨損與耐用特性，能靈活應對運動中高速衝擊與日常配戴場景。 無論是揮灑汗水的賽場，或高效節奏的現代生活，皆能游刃有餘。輕盈的材質與絲質觸感，確保長時間佩戴依然感覺自在。

即使在炎熱氣候或高強度活動下，依然維持卓越舒適性，讓佩戴者無需為環境因素而妥協。腕錶設計強調百搭特性，既能凸顯運動場上的剛毅氣勢，也能完美融入都市日常穿搭（OOTD），在各種場合中皆成為焦點。





精密技術規格解析

型號R32192152的Captain Cook腕錶搭載RADO R808型機芯，採用自動機械機芯設計，內含25顆寶石，提供3指針款式與長達80小時的動力儲存。 配備Nivachron™防磁游絲，並通過比標準測試要求（3個方位）更嚴格的5個方位測試，以實現更高精準度。

錶殼與外觀設計

黑色啞光高科技陶瓷錶殼，整體式構造設計

玫瑰金色PVD塗層精鋼旋轉錶圈，配備雷射結構黑色高科技陶瓷防指紋襯片

雙面防反光塗層盒形藍寶石水晶錶鏡

防水性能30巴（300公尺）

錶殼尺寸：43.0 x 49.8 x 14.6毫米

黑色藍寶石水晶錶盤搭配拉絲玫瑰金色時標，覆有黑色Super-LumiNova®夜光塗層，確保在各種光線條件下的清晰讀時。獨特的可擺動錨型標誌具有合成紅寶石背板，展現品牌的航海傳統與現代工藝的完美結合。







