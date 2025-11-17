RADO瑞⼠雷達表新款True Square開芯腕錶登場

當冬季的節慶氛圍漸漸升溫，總需要一件閃耀的單品來點亮這個充滿期待的季節。RADO 瑞士雷達表今年推出全新 True Square 真我方形系列開芯腕錶，以璀璨鑽石與創新高科技陶瓷為主調，為這個冬天譜寫一曲華麗的時光之歌。兩款全新設計以獨特的銠色鑽石粉末錶盤登場，將幾何美學與科技質感完美融合，成為冬日派對與節慶宴會上最亮眼的腕間配飾。

True Square 新款腕錶訴說著一個關於光影的故事。錶盤上 12 顆鑽石時標在銠色底面上閃爍生輝，就像冬夜裡的點點星光，細緻的鏤空開芯設計更讓人能直接看見機芯躍動的核心，彷彿在捕捉每一個流轉的時刻。無論是拋光白色或拋光電漿高科技陶瓷錶殼與錶鏈，光線在表面流轉時都呈現出柔滑細膩的質感。​

廣告 廣告





兩款配色各具魅力

白色款採用溫潤的白色高科技陶瓷錶殼、錶冠與錶鏈，錶盤周圍環繞著白色凸緣與淺浮雕分鐘刻度，搭配玫瑰金色澤的時針、分針與秒針，並覆有 Super-LumiNova® 夜光塗層，即使在昏暗環境中也能清晰讀時。拋光電漿版本則以深邃灰調為基調，配上金色指針與灰色凸緣，營造出更具層次感的質感風格。兩款腕錶的 12 顆鑽石時標與耀眼錶盤交織，無論是出席節慶派對或冬夜宴會，都能成為眾人目光的焦點。​





瑞士製錶工藝的極致展現

除了外觀設計出眾，True Square 開芯腕錶的內在配置同樣精彩。兩款腕錶均搭載 RADO R734 自動上鍊機芯，以 25 顆寶石與 Nivachron™ 防磁游絲確保卓越性能,動力儲存更長達 80 小時。錶盤運用品牌獨家電鑄技術呈現出一致細緻的鑽石粉末閃耀效果，並以浮雕工藝立體展現 RADO 標誌、時標與分鐘刻度,將瑞士製錶的精準度與高科技陶瓷的輕盈舒適完美結合。開芯設計的機芯飾有圓形米粒圖案，機芯內罩則以日內瓦條紋裝飾，每個細節都彰顯品牌對工藝與創新的極致追求。

RADO 真我方形開芯腕錶尺寸為 38.0 x 44.2 x 9.7mm,配備雙面防反光平面藍寶石水晶錶鏡,防水性能達 5 巴（50 米）。兩款腕錶售價均為港幣 24,300 元,白色款（型號 R27073722）配搭拋光白色高科技陶瓷三折式鈦金屬錶扣，電漿款（型號 R27083722）則採用拋光電漿高科技陶瓷搭配鈦金屬三折式錶扣。