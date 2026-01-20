44歲Rain演唱會大騷「冰塊腹肌」好身型！HIIT＋飲控，超自律作息3大健身習慣大公開

Rain 鄭智薰日前在台北小巨蛋舉辦了《2026 RAIN CONCERT：STILL RAINING》演唱會。這位韓流天王一如以往，未出聲先大騷完美冰塊腹肌身型，並在跑步機上行走，氣場完全是要讓現場觀眾看到窒息！

今年迎來出道 24 周年的 Rain，無論是他的力量型舞蹈，還是肌肉型身型，均是 24 年如一日。以下是他的健身祕訣，要成為韓國天王，還真的要毅力過人。

Rain 健身祕訣 1｜高強度間歇運動

「高強度間歇運動」（HIIT）是 Rain 堅持了十多年的健身方式，透過不同運動組合，或是聚焦於一個動作，再包括穿插短暫休息而構成的訓練方法。這個方式不但可以增加心肺功能、提昇新層代謝、增加肌肉量，也可提高胰島素敏感度。

Rain 在高強度間歇運動中，會針對訓練體能、爆發力、速度、肌肉力量、協調性和柔軟度等範疇，重複動作十次，或是把持續進行十秒的運動，重複十組。因為以舞者身分作為主打，要保持一定的靈活度，Rain 選擇的是相對較低強度的重量訓練，保持一定的肌肉力量，卻沒有過度生長。

Rain 健身祕訣 2｜設立斷食日

為了拍劇或是準備演唱會，Rain 曾分享會把星期日設為斷食日。斷食日的目標，是讓身體有效消耗現有的能量以及脂肪，同時提升生長素和腎上腺素，也降低胰島素。在斷食當天，基本上只能無熱量的飲品，包括白開水、黑咖啡和茶，儘管是豆漿或牛奶等含熱量的也不能飲用，非常嚴謹。但斷食並非適用於每個人，特別是容易有胃酸和糖尿病人士。

Rain 健身祕訣 3｜定制高蛋白餐單

要保持恰到好處的肌肉量，吸收一定份量的蛋白質是必不可少的環節。在減肥與訓練期間，Rain 會定制高蛋白餐單，午餐和晚餐會重點地安排海鮮、雞肉和牛肉，另外再加入蔬果，同時減低攝取醣類。在運動前，他會先飲用紅蔘汁，在傳統食療角度而言，紅蔘具有補元氣、益氣補血的功能，也能避免體力透支。而在運動後的食物則比較豐富，包括迷你捲心菜、乳酪、蘋果、橙、蕃薯、雞胸肉、堅果等，讓體力補充之餘，想必豐富的食品也能令元氣滿滿！

