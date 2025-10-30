Rain 1／17小巨蛋開唱 票價、開賣日一覽

▲韓流天王Rain將於明年1月17日到台北小巨蛋開唱，門票價位、開賣時間一次看。（圖／大步整合行銷提供）

[NOWnews今日新聞] 韓流天王Rain宣布明年1月17日到台北小巨蛋舉辦「2026 RAIN CONCERT<STILL RAINING: ENCORE>-TAIPEI」安可演唱會，門票將於2025年11月30日上午11點30分於klook正式開賣，票價分為6800元、5800元、4800元、3800元、2800元五種不同價格，詳情請上大步整合行銷FB、IG官網查詢。

Rain小巨蛋票價！開賣時間一次看

「2026 RAIN CONCERT<STILL RAINING: ENCORE>-TAIPEI」安可演唱會，為Rain睽違20年再次唱進台北小巨蛋，身為韓星攻蛋第一人的他，相隔多年再次回到該場地，想必對歌手本人、粉絲來說都是此生難忘的回憶。本次演唱會共分為6800元、5800元、4800元、3800元、2800元；身障優惠票3400元、2900元等多種價位可以任意選擇，門票將於2025年11月30日上午11點30分於klook正式開賣。

▲韓流天王Rain將於2026年1月17日於台北小巨蛋開唱。（圖／大步整合行銷提供）

Rain不到一年再來台灣 粉絲聽訊息全暴動

Rain今年二月才帶著全新巡演《Still Raining》登上高流開唱，短短不到一年再次來台，並選在台北演唱會殿堂級場地舉辦返場演唱會，可見Rain對台灣粉絲的重視與深厚情誼！消息一出，立刻引發歌迷熱烈暴動，紛紛留言「這次一定要搶到票！」、「Rain歐爸終於又要回來了！」、「上次沒看到現場肌肉這次絕不錯過！」掀起社群暴動。

此次「2026 RAIN CONCERT<STILL RAINING: ENCORE>-TAIPEI」台北安可場是Rain出道以來第二次攻蛋，當年因主演《浪漫滿屋》在全亞洲爆紅的他，20年前帶著高人氣來台登上小巨蛋開唱，以國際巨星的大陣仗及招牌肌情溼背秀掀起全台暴動，不僅奠定了他在台迷心中韓流天王的穩固地位，更成為首位登上台北小巨蛋開唱的韓國歌手！而20年後再度回到同一座舞台，Rain感性表示這次的攻蛋對他意義非凡，不但象徵他與台粉間跨越時光的情誼，也代表他用音樂與舞台實力證明「Still Raining」魅力驚人，歷久不衰！

▲Rain今年初在高流開唱掀暴動。（圖／大步整合行銷提供）

