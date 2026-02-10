阿Sa蔡卓妍同款Ralph Lauren人氣度狂飆！這5款單品Sana、舒華都穿，打入LYST 2025第四季熱搜名牌Top4

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

阿Sa蔡卓妍同款 Ralph Lauren 人氣度狂飆！這5款單品Sana、舒華都穿，打入LYST 2025第四季熱搜名牌Top4

Ralph Lauren 人氣度狂飆，成為了 Gen Z 最愛的「老錢風」品牌！Ralph Lauren 走勢強勁，更登上 LYST 2025 年第 4 季熱搜品牌榜的第 4 位，僅次於 Saint Laurent、Miu Miu 與 COS！小編為大家精選 5 大人氣單品，與蔡卓妍、Sana、舒華一同投入 Old Money 熱潮。

Ralph Lauren 人氣單品1）Quarter-Zip 半拉鏈上衣

Quarter-Zip 半拉鏈上衣就是帶領 Ralph Lauren 爆紅的最大功臣！作為高智感老錢風的經典單品，蔡卓妍、Sana、舒華一同帶貨，讓這件充滿優雅魅力的「長期主義」單品爆紅，正在物色耐用又時尚的投資款的話，買下去就對了！

Cable-Knit Cotton Quarter-Zip Sweater

價錢：$2,690

按此購買

Cable-Knit Cotton Quarter-Zip Sweater

Ralph Lauren 人氣單品2）麻花冷衫

麻花外套亦是 Ralph Lauren 的經典單品，四季也可穿搭，備有多種顏色、開胸與套頭款式，穿上多年亦不過時、不老氣，也可如蔡卓妍、Kystal 般披搭於肩上，設計時尚又實用易搭！

Cable Wool-Cashmere Crewneck Sweater

價錢：$2,290

按此購買

Cable Wool-Cashmere Crewneck Sweater

Cable-Knit Cotton Crewneck Cardigan

價錢：$2,390

按此購買

Cable-Knit Cotton Crewneck Cardigan

Cable-Knit Wool-Cashmere Cardigan

價錢：$2,890

按此購買

Cable-Knit Wool-Cashmere Cardigan

Ralph Lauren 人氣單品3）經典恤衫

衣櫥必備一件百搭又經典的帥氣恤衫！Ralph Lauren 的「長期主義」恤衫非常易襯，日常約會或返工皆十分完美，除了 Classic Fit 修身牛津恤衫，Kystal 所穿的亞麻恤衫亦極受歡迎，簡易配襯 Old Money 休閒造型，投資一件能穿十年！

The Iconic Classic Fit Oxford Shirt

價錢：$1,790

按此購買

The Iconic Classic Fit Oxford Shirt

Classic Fit Linen Shirt

價錢：$1,690

按此購買

Classic Fit Linen Shirt

Ralph Lauren 人氣單品4）Polo 領冷衫

Polo 領冷衫質料較薄而透氣，非常適合香港的濕暖天氣，除了可單身、當作外套，更可披搭打造多層次造型，就是百搭萬用的投資款式。最受歡迎當然是黑、白、奶茶啡基本款，時尚又不過時的經典設計，絕對是不敗之選！

Polo-Collar Buttoned Cardigan

價錢：$1,890

按此購買

Polo-Collar Buttoned Cardigan

Ralph Lauren 人氣單品5）Cap帽

最後就是 Ralph Lauren 的入門單品Cap帽了！簡約的美式復古廓型，配上多款時尚配色，只需 $790 已可入手，就是性價比超高的必搶推介！最受歡迎的就是基本黑、白與啡，日常返工、返學、約會也能輕鬆配搭。

The Iconic Cotton Chino Ball Cap

價錢：$790

按此購買

The Iconic Cotton Chino Ball Cap

