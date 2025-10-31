RAM、SSD同HDD瘋狂加價！最大影響係低預算砌機？關稅戰再打我怕下次到CPU加價 【林仔分析】

長者因科技知識不足及防騙意識薄弱，屢成為各種騙案的高危群組。有港男周四在社交平台分享，稱目睹一位長者在銀行提款機前疑遇上電話詐騙，更險被不法分子誘導轉帳金錢，決定出聲制止，直言「好彩阿伯全程開speaker，如果唔係今鋪真係銀行存款等於零」，又稱雖該位長者及後離開銀行，未知最終有否中伏惟「希望平安啦」，引發網民熱烈討論

am730 ・ 9 小時前