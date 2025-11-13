RAM價狂加點揀好？AMD、INTEL 揀RAM方向大不同！KLEVV BOLT V 6000C28 雙平台測試 【林仔學堂】

【林仔學堂】RAM價狂加點揀好？AMD、INTEL 揀RAM方向大不同！KLEVV BOLT V 6000C28 雙平台測試

2025 下半年記憶體市場不論 DDR4 或是 DDR5 的價錢都暴升，主要原因是記憶體製造商為了應付龐大的 Ai 市場需求，將產能轉向生產數據中心用記憶體類型等，令 DDR 、GDDR 的供應大幅減少，換句話說各位即將面臨顯示卡加價..

記憶體加價已成事實，究竟在價格高企的情況下應該如果選擇合適的記憶體呢？要注意的是，組裝 Intel 或 AMD 平台對於記憶體的選擇方向可謂完全不同，今次林仔以 KLEVV BOLT V DDR5-6000 C28 32GB Kit 作示範，分別探討 Intel 及 AMD 平台的記憶體於不同情況下的延遲值變化，方便大家了解那種記憶體規格比較適合自己。