RAM 價持續上漲衝擊下游，四大廠商被迫大幅下調全年出貨預期
當前 RAM 市場已步入「超級牛市」，本輪價格漲幅遠超以往，對消費電子行業形成顯著衝擊，手機行業正面臨日益加劇的成本壓力。
價格方面，2025年第四季度價格上漲了 40%-50%，預計2026年第一季度還會有 40%-50% 的漲幅，第二季度依舊會繼續有 20% 的漲幅。Samsung、SK海力士第一季度伺服器 DRAM 價格將會有 60%-70% 的漲幅，手機存儲價格雖然也會受影響導致上漲，但相對較低。
為緩解手機廠商的壓力，Samsung、美光等供應商自今年起調整了定價策略，將手機 RAM 報價與伺服器 RAM 價格波動掛鈎，採取對等報價方式，以幫助手機客戶分攤成本壓力。
據披露，因 RAM 價格持續大幅上漲，Xiaomi、OPPO、vivo、傳音四家主流手機廠商已經將全年出貨預期往下調整。Xiaomi 與 OPPO 的出貨預期下調20%以上，vivo 下調近15%，傳音將目標調整到 7000萬台以下，主要調整海外市場和中低階機型。截至目前，四家廠商的官方暫未回應。
有相關人員表示，手機廠商為爭取資源一般會有多報的情況，因此 Samsung、海力士等 RAM 供應商沒有獲取到手機廠商下調出貨預期的相關通知。某存儲原廠員工透露，廠商實際報備的出貨量與去年基本持平。
