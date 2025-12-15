RAM 價格持續失控，Steam Machine 或被迫延期或降低規格

文章來源：Qooah.com

Valve 此前官宣 2026 年第一季度推出的 Steam Machine，如今正面臨發售延期的困境，而這一切的核心誘因是 DDR5 RAM 價格的持續失控。

據 Insider Gaming 的 Mike Straw 在播客中透露，DDR5 RAM 的短缺與成本暴漲，讓 Valve 陷入了硬件計劃的兩難抉擇。此前 Valve 曾暗示，Steam Machine 的定價將對標同規格遊戲 PC，可當下零件成本的失控，使其在最終零售價的制定上舉棋不定。一旦被迫漲價，該裝置對主機玩家的吸引力會大幅削弱，畢竟主機用戶對價格的敏感度遠高於傳統 PC 玩家。

對於 Valve 而言，若不願接受延期，就只能選擇下調硬件規格，比如縮減 RAM 容量或更換更廉價的 RAM 型號，但這必然會犧牲裝置的核心性能，進而影響玩家的實際體驗，顯然不是理想的解決方案。而行業分析師給出的預測更不樂觀，他們認為 RAM 供應要到 2027 年甚至 2028 年才能恢復平穩，這意味著 RAM 價格高企的困境還將持續許久。

值得一提的是，Steam Machine 的延期還可能引發連鎖反應，原本計劃作為其首發遊戲的《Half-Life 3》，大概率會隨硬件上市時間一同延後。這對於期待已久的玩家來說，無疑是又一次漫長的等待。