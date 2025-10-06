Rare Beauty水樽爆紅，Stanley杯地位不保？Selena Gomez自家品牌聯名Threads瘋傳

中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
Stanley 杯地位不保？Selena Gomez 自家品牌 Rare Beauty 與 Bink 聯名的水樽，近日在 Threads上引發瘋狂轉發，溫柔的莫蘭迪色系與實用設計讓這款水樽迅速成為話題新寵，風頭甚至蓋過長期熱銷的 Stanley 杯！
由樂壇小天后 Selena Gomez 親自創立的 Rare Beauty，除了這次爆紅的水樽，品牌旗下產品向來注重質感與實用性，當中明星產品「Soft Pinch 液體腮紅」更在全球創下驚人銷售紀錄，積累了大批忠實粉絲。此次跨界聯名延續品牌一貫的高人氣，成功將美妝延伸至時尚生活配件領域！
這款防漏玻璃水樽，特別與環保配件品牌 Bink 共同打造，瓶身採用耐熱硼矽酸玻璃，可裝冷熱飲，外層有矽膠保護套防護，還附翻蓋和吸管蓋兩種配件，防漏又方便攜帶。
最引人注目的是三款限量色調——「Happy 粉嫩」、「Grateful 正紅」、「Joy 柔桃」，皆源自品牌熱賣腮紅色系！
單個水樽售價為 50 美元，與腮紅組成的限量套裝則為 70 美元。目前僅在 Rare Beauty 官方網站獨家販售，簡約設計與實用功能兼備，相信會迅速成為新世代潮流單品！
