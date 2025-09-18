Ray-Ban Meta 第二代眼鏡現身：3K 錄影、8 小時續航力

除了主打顯示的 Meta Ray-Ban Display 以外，Meta 也趁著 Connect 2025 的機會推出了第二代 Ray-Ban Meta 眼鏡。和 2023 年登場的初代相比，它主要提升了錄影能力和續航時長。雖然新品依舊搭載 12MP 感光器，但它能拍攝 3K 影片，幀率最高 60fps 而且支援 HDR。Meta 表示將在今秋的更新中加入慢動作和縮時攝影，這兩項功能也將同時向舊款 Ray-Ban Meta 開放。

在「典型使用」場景下，新一代 Ray-Ban Meta 本體能使用 8 個小時，相比之前翻了一番。充電盒能提供 48 小時額外電力，也比初代更多，另外充電 20 分鐘即可恢復 50% 電量。Meta 這次引入了名為「對話聚焦」的新功能，可以讓配戴者在嘈雜環境中更清楚地聽見人聲，後續也會開放給第一代 Ray-Ban Meta。新品的內建儲存為 32GB，具備 IPX4 防水機能。它有 Wayfarer、Skyler 和 Headliner 三種款式可選，用家也能根據需求更換鏡片，這些都跟初代保持一致。

第二代 Ray-Ban Meta

第二代 Ray-Ban Meta 眼鏡的售價是 US$379 起，已在美、加、英、澳等多地開賣，與此同時，第一代產品仍會以 US$299 的價格繼續銷售。

